"Nachgezoomt 2017" im ZDF: Was aus den Geschichten wurde / Über Integration, Rating-Agenturen, Hotel-Sterne und mehr (FOTO)

Mainz (ots) -"ZDFzoom" bleibt dran an den Themen: Wie diese sichweiterentwickelt haben und wo die "ZDFzoom"-Berichterstattung etwasverändern konnte, das ist in "Nachgezoomt 2017" am Mittwoch, 11.Januar 2017, 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen. Das Thema "Flüchtlinge"rückt erneut in den Fokus - ebenso die umstrittenen Wertungen derRating-Agenturen, die Entwicklungen in der inländischenBier-Produktion, die Werbung mit vorgeblichen Hotelsternen oder dieSituation der Bauern in den Goldminen Lateinamerikas.Zum Thema Integration stellte Filmautorin Rita Knobel-Ulrich imSeptember 2015 für die "ZDFzoom"-Dokumentation "Ein Staat - zweiWelten?" die Frage, wie Flüchtlinge in die Gesellschaft integriertwerden können. Sieben Monate später berichtete sie in der"ZDFzoom"-Sendung "Integrations-Wirrwarr - Große Pläne, kleineSchritte" unter anderem über einen Berliner, der Flüchtlinge zu sichnach Hause holte. Er nahm mit ihnen bürokratische Hürden und sagte:"Deutschland ist kein Streichelzoo." Dieser Mann engagiert sich nochimmer für Flüchtlinge, bringt sie in Ausbildung, vermittelt Jobs.Aber läuft es beim Thema Integration überall so gut?Im Jahr 2013 fragte "ZDFzoom": Wie gefährlich sindRating-Agenturen? Die Erkenntnis knapp vier Jahre später: Kritik anden Agenturen gibt es noch immer. Einige derjenigen, die sich auf dieWertungen der Agenturen verließen und deshalb viel Geld verlorenhaben, klagten inzwischen erfolgreich - etwa die Menschen in deraustralischen Kleinstadt Parkes."Nachgezoomt 2017" nimmt auch in den Blick, was sich nach denDreharbeiten für die preisgekrönte "ZDFzoom"-Dokumentation "Hopfenund Malz verloren!" getan hat. Die Antwort auf die Frage "Wie gut istDeutschlands Bier wirklich?" lautet heute: Es hat sich etwas getan -die Deutschen haben die Lust auf "besondere Biere" wiederentdeckt."Können Sterne lügen?", fragte "ZDFzoom" im Sommer 2016: VieleUrlauber orientieren sich bei ihrer Reise-Buchung an Hotelsternen,doch oft wurde hierzulande mit Sternen geworben, die es offiziell garnicht gibt. Die Dokumentation fand in der Presse breites Echo -sowohl mit dem Thema konfrontierte Hoteliers als auch der DeutscheHotel- und Gaststättenverband gelobten Besserung. "ZDFzoom" prüft, obdies tatsächlich eingelöst wurde.Für die Dokumentation "Dreckiges Gold - Die glänzenden Geschäftemit dem edlen Metall" war "ZDFzoom" im Herbst 2015 in Peru unterwegs.Yanacocha ist die größte Mine Lateinamerikas. Anwohner klagten, dassdas Grundwasser verunreinigt sei. Jetzt hat der Konzern erklärt, dasser seine Pläne für ein neues Minen-Projekt vorerst auf Eis gelegthabe. Doch verbessert diese Ankündigung tatsächlich die Situation vonKleinbauern?https://presseportal.zdf.de/pm/nachgezoomt-2017/https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell