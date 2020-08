Nachfrageboom bei Hausbooten - Firmen hoffen auch auf Herbst

RECHLIN/RHEINSBERG (dpa-AFX) - Der coronabedingte Trend zum Urlaub in Deutschland hat den Hausboot-Verleihern zwischen Berlin und der Ostsee einen Nachfrageboom beschert.



Bis Ende August sind die Flotten ausgebucht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Anbietern ergab.

"Derzeit könnten wir das Drei- bis Vierfache an Schiffen vermieten", sagte Steffen Schulz, Geschäftsführer von Bootsurlaub.de in Waren an der Müritz. "Ab Mitte September ist bei uns erst wieder etwas frei", heißt es beim führenden Anbieter an der Müritz, der Kuhnle Gruppe, und bei Le Boat bei Rheinsberg. Bisher seien die Ausfälle durch das Corona-Einreiseverbot von Mitte März bis kurz vor Pfingsten aber noch nicht aufgeholt. Die drei Anbieter haben von Zeuthen bis zur Ostsee 13 Häfen mit Ausleihstationen und fast 400 Booten im Angebot.

"Wir kommen derzeit an unsere Kapazitätsgrenzen", sagte Kuhnle-Sprecherin Dagmar Rockel. Wurden sonst in der Hochsaison samstags bis zu 40 Boote am Wechseltag übergeben, sind es nun drei Tage lang je 50 Boote. Diese müssen gereinigt und gewartet werden. Der hygienische Zusatzaufwand sei enorm: Hunderte Desinfektionsflaschen und Pumpspender, neue Industriewaschmaschinen und zusätzlicher Einweisungsaufwand. "Wir müssten bei einem großen Boot, was 3000 Euro die Woche kostet, eigentlich zehn Prozent mehr nehmen", sagte Rockel. Das sei aber nicht drin./ww/DP/stk