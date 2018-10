Nachfrage nach Pharma-Plastikverpackungen treiben Gerresheimer an

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gut laufende Geschäfte mit Kunststoffverpackungen für die Pharmaindustrie haben dem Verpackungsspezialisten Gerresheimer im abgelaufenen Geschäftsquartal Rückenwind beschert.



Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende August um 6,7 Prozent auf 354 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurse - also etwa ohne die Folgen des starken Eurokurses - wäre es ein Plus von 8,8 Prozent auf mehr als 364 Millionen Euro gewesen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel hingegen um rund 5 Prozent auf 73,7 Millionen Euro. Das lag zum Teil auch an Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entscheidung der europäischen Kommission zu den in 2012 und 2013 gewährten Netzentgeltbefreiungen für stromintensive Unternehmen. Zudem floss Geld in den neuen Geschäftsbereich Advanced Technologies.

Das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis fiel mit 32 Millionen Euro etwas höher aus als vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt. Dabei wurde die Übernahme des Schweizer Medizintechnikunternehmens Sensile Medical im Sommer allerdings noch nicht berücksichtigt./mis/men