Nachfrage nach Net Promoter Score® steigt deutschlandweit / paulusresult GmbH präsentiert Net Promoter Score®-Methodik auf der Research & Results 2017 (FOTO)

Zweibrücken (ots) -- Der Net Promoter Score® ist die weltweit führende Methode, mitder Unternehmen die Loyalität ihrer Kunden erhöhen.- Auf der Marktforschungsmesse Research & Results in Münchenpräsentierte die paulusresult GmbH am 25. und 26. Oktober unterdem Motto "Der NPS® funktioniert!" ein System zur Erhöhung derKundenloyalität und -zufriedenheit- Fazit der Messe: Die Nachfrage nach dem Einsatz einesNPS®-Programms steigt. Zahlreiche mittlere und große Unternehmeninformierten sich auf dem Stand von paulusresult zum Einsatz desNPS®. Der zugehörige Workshop von Unternehmensgründer MichaelPaulus war bis auf den letzten Platz belegt.Der Net Promoter Score® wurde 2003 von Fred Reichheld, SatmetrixSystems und Bain & Company entwickelt. Er basiert auf derBeantwortung einer Weiterempfehlungsfrage, anhand derer Kunden inKritiker, Promotoren (also Fans) und Passive eingeteilt werden. DerAnteil der Promotoren abzüglich des Anteils der Kritiker ergibt einenProzentwert, den NPS®-Score.In Unternehmen und unter Marktforschern wird der NPS® kontroversdiskutiert. Einerseits ist die Methode einfach und schnell:Unternehmen erhalten einen Überblick über die Zufriedenheit undLoyalität ihrer Kunden in einer einzigen Zahl. Andererseits erscheintes schwierig, auf dieser Basis valide Unternehmensentscheidungen zutreffen.Mit ihrer auf der Messe gezeigten Methodik setzt die paulusresultGmbH genau an diesem Punkt an. Michael Paulus, Unternehmensgründer,erläuterte in seinem Vortrag: "Der Net Promoter Score® ist "OpenSource", also frei verwendbar. Dadurch wird der NPS® in der Praxisganz unterschiedlich angewandt und dabei nicht immer das gewünschteErgebnis erzielt." Michael Paulus präsentierte die fünf Schritte, mitdenen Unternehmen gezielt ihre Kundenzufriedenheit und ihren NPS®erhöhen können, um langfristig profitabel zu wachsen.Zahlreiche Fachbesucher aus B2B und B2C ließen sich auf demMessestand auch die NPS®-Software des NPS®-Miterfinders "Satmetrix"präsentieren. Sie ermöglicht Unternehmen, die gesamte NPS-Methodiksystemgestützt und effizient umzusetzen. So finden Unternehmen genauheraus, weshalb ihre Kunden bei ihnen kaufen - und warum nicht - undkönnen gezielt Maßnahmen ableiten und priorisieren. Michael Paulus,exklusiver Lösungspartner von Satmetrix und Workshopleiter auf derResearch & Results, mit einem Beispiel aus seiner Praxis: "Oftmalssind es ganz einfache Dinge, die Kunden glücklich machen. Einesmeiner Schlüsselerlebnisse mit dem NPS® hatte ich bei einem großenKonzern: Unsere Servicespezialisten wurden gefragt, was dasUnternehmen ihrer Meinung nach tun könnte, um die Kundenzufriedenheitund den NPS®-Wert zu erhöhen. Ziemlich einstimmig forderten dieExperten mehr Produkttrainings, da sie beim Kunden oftmals bisherunbekannte Maschinen warten mussten. Wir fanden das eine gute Idee.Nachdem wir unsere Kunden mit der NPS®-Methodik befragt hatten,erhielten wir jedoch ganz andere Ergebnisse: Die Kunden lobten dasKnow-how und Technikverständnis des Außendienstes. Sie bemängeltenjedoch, dass sie selten mitbekamen, wann die Servicespezialisten dasHaus wieder verließen, und dass sie gerne kurz mit ihnen gesprochenhätten. Auch fanden sie es schade, dass die gewartete Maschinehinterher genauso schmutzig war wie vorher. Wir gaben unserenKollegen das Feedback mit, sie setzten es um und unsere Kunden warenbegeistert. Dank der NPS®-Befragung konnten wir mit einer ganzeinfachen Maßnahme die Zufriedenheit unserer Kunden deutlich erhöhen.Und dabei hat die Maßnahme so gut wie nichts gekostet!"Der große branchenübergreifende Zuspruch auf der Messe zeigte,dass immer mehr Unternehmen den NPS® als Kennzahl einsetzen.Insbesondere das Interesse, den NPS® auch als Methodik einzusetzenund dabei das gesamte Unternehmen einzubinden, war sehr groß.NPS: Net Promoter System, NPS ist ein eingetragenes Warenzeichenvon Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company und Fred ReichheldZum UnternehmenDie paulusresult GmbH wurde 2011 von Michael Paulus in Zweibrückengegründet. Herr Paulus beschäftigt sich seit dem Beginn seinerKarriere mit den Themen Kundenloyalität und -zufriedenheit, sowieKostenmanagement. Mit der paulusresult GmbH bietet er UnternehmenBeratung, Workshops und Systeme zur erfolgreichen Etablierung einesNPS®-Programms. Als Partner der Expense Reduction Analysts (ERA)setzt er mit seinen Kunden darüber hinaus Projekte zurKostenoptimierung um, mit denen beispielsweiseKundenloyalitätsinvestitionen finanziert werden können.