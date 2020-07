Die Nachfrage nach COVID-19-Tech-Lösungen im Immobiliensektor wächst

München (ots) - Die Technologie wird einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn es darum geht, dem Einzelnen Sicherheit und Schutz zu bieten - sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. Das ist die Überzeugung von 2N, einem weltweiten Marktführer für internetfähige Gegensprechanlagen und Zugangskontrollsystemen. Diese Ansicht ist begründet, da Verwalter von Gewerbe- und Wohnimmobilien, Architekten und Planer nach innovativen Lösungen suchen, um die physische Distanzierung und Hygienemaßnahmen aufrechtzuerhalten.Der Nutzen der Technologie zur Verwaltung des Zugangs zu Gebäuden oder Stockwerken für Kollegen, geladene Gäste und Lieferanten wird immer mehr geschätzt. Technologie ermöglicht soziale Interaktion in sicherer Entfernung und schützt gleichzeitig vor unberechtigtem Zutritt von Fremden.Michal Kratochvíl, CEO von 2N, sagt: "COVID-19 hat neue Herausforderungen für den Sektor der Gewerbe- und Wohnimmobilien mit sich gebracht, und als Folge davon sehen wir eine steigende Nachfrage nach unserer Technologie. Früher konzentrierten sich unsere Kunden auf die Bereitstellung von Komfort, Flexibilität und Sicherheit, aber die Zeiten haben sich geändert. Diese Faktoren sind nach wie vor wichtig, aber Architekten, Planer und Immobilienverwalter suchen nach Möglichkeiten, den Bewohnern zu helfen, physische Distanz und Hygienepraktiken einzuhalten. Wir haben ein neues 3D-Animationstool https://virtual-experience.2n.cz/ eingeführt, um den Planungsprozess zu unterstützen und dabei zu helfen, die richtigen Lösungen für ihre Gebäude zu liefern".2N hat die neue 3D-Animations-Initiative entwickelt, um Architekten, Planer und Immobilienverwalter bei der Identifizierung von Bereichen in ihren Gebäuden zu unterstützen, die von Zugangskontrolle und Türkommunikation profitieren können.Die Anwendung "Virtual Experience" von 2N führt die Nutzer auf einen virtuellen Rundgang sowohl durch Wohngebäude, einschließlich Wohnblöcke und Einfamilienhäuser, als auch durch gewerbliche Räume, um durch eine 360°-Perspektive mehr Informationen über relevante Produkte zu erhalten und zu erfahren, wie diese an individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.Darüber hinaus ermöglicht die Anwendung den Bewohnern zu sehen, wie die Technologie ihnen einen direkten Nutzen bringen kann, indem sie ihnen ein neues Maß an Sicherheit und Schutz bietet. Dazu gehört die Möglichkeit, die Gegensprechanlage per Mobiltelefon zu beantworten und Türen ferngesteuert zu öffnen.Mehr über die neue Anwendung 2N Virtual Experience erfahren Sie unter https://virtual-experience.2n.cz/Pressekontakt:Ursula KafkaPhilipp Plum, Markus ReckKafka Kommunikation GmbH & Co KG089 747470580ukafka@kafka-kommunikation.depplum@kafka-kommunikation.demreck@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146243/4646657OTS: 2NOriginal-Content von: 2N, übermittelt durch news aktuell