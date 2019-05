Nachfolgeunternehmer 2019 / Konferenz für potentielle Unternehmer in der Nachfolge / Berlin, 5. Juli 2019

Berlin (ots) - Bis 2022 müssen mehr als 150.000 Unternehmen dieUnternehmensnachfolge regeln. Doch die Suche nach einem Nachfolgergestaltet sich für deutsche Unternehmen weiterhin schwierig. WelcheOptionen gibt es, wenn es keinen passenden internen Kandidaten gibt?Unternehmensnachfolger, die mit spezialisierten Investorenzusammenarbeiten, bieten eine attraktive Lösung."In den USA ist die Karriere als Nachfolgeunternehmer bereits seitMitte der 80er Jahre sehr etabliert", erklärt Steffen von Bünau,Geschäftsführer der Ookam Software GmbH, "organisiert in sogenanntenSearch Funds suchen Absolventen von Business Schools gezieltNachfolge-Situationen und leisten so einen wichtigen Beitrag zumFortbestand regionaler Unternehmern und Arbeitsplätze".Die in diesem Jahr in Berlin stattfindendeNachfolgeunternehmer-Konferenz bietet jungen Führungskräften inDeutschland nun erstmals einen Einstieg in das Thema. Es berichtenunter anderem Unternehmer, die diesen Schritt bereits erfolgreichabsolviert haben. Unterstützt wird die Konferenz Nachfolgeunternehmer2019 von der NGC Nachfolgekapital GmbH und der Ookam Software GmbH,führenden Investoren in Nachfolgesituationen.Mehr unter: https://www.nachfolgeunternehmer.orgPressekontakt:Steffen von BünauE-Mail: s.buenau@ookam-software.comTelefon: +49 176 82092631Original-Content von: Ookam Software, übermittelt durch news aktuell