Nachbericht zur großen Jubiläumsparty 15 Jahre east (FOTO)

Hamburg (ots) -Am gestrigen Samstag feierte das east mit rund 1.100 geladenenGästen das 15 Jährige Jubiläum. Beim Champagnerempfang auf dem rotenTeppich begrüßten die east Geschäftsführer Christoph Strenger undJens Nuske langjährige Stammgäste, Freunde, Partner und prominentePersönlichkeiten. Im Anschluss eröffnete Christoph Strenger,Geschäftsführer der ersten Stunde, feierlich den Abend mit eineremotionalen Rede und einem Rückblick auf die Erfolgsgeschichte deseast. Ein besonderer Dank galt vor allem den east Mitarbeitern, diedas east zu dem gemacht haben, was es heute ist. Eine feste Größe inHamburgs Szene-Gastronomie und Hotellerie, welche seit Eröffnung 2004zu einer der beliebtesten Locations für Gäste aus aller Welt undHamburger gleichermaßen (über 850.000 Übernachtungsgäste seit 2004)gilt. Für Strenger ist es etwas Besonderes und nichtselbstverständlich, dass über 30 Kollegen schon über zehn Jahre fürdas east tätig sind, acht davon sogar seit Eröffnung. In einer neuenAusstellung würdigt das east und Christoph Strenger dieselangjährigen Mitarbeiter mit großformatigen Portraitaufnahmen (zusehen noch bis Mitte November im east).Für die erste Überraschung sorgten zahlreiche persönlicheVideo-Grußbotschaften namhafter Prominenter und Freunden derGeschäftsleitung, die am Abend nicht anwesend sein konnten. Direkt zuBeginn des Videos ließ sich es sich der east-Designer Jordan Mozeraus Chicago nicht nehmen, über die Zusammenarbeit und Visionen beimBau des east zu berichten. Jordan Mozer war auch am Abend anwesendund stand den Gästen Rede und Antwort zu seinem architektonischenWerk.Während die Gäste sich auf eine kulinarische Reise an 15verschiedenen Kochstationen begaben, dabei beliebte Köstlichkeitenwie Sushi, Sashimi oder Fleisch- und Fischkreationen genossen, sorgtedie Schweizer Soulband "Camen" mit Livemusik für beste Unterhaltung.Für die größte Überraschung des Abends sorgte EigentümerfamilieKreye, die die eigentliche Spendensumme des gesamten Getränkeumsatzesvon 15.000 EUR auf 30.000 EUR verdoppelten. So wurde diesebeachtliche Summe an drei Wohltätigkeitseinrichtungen gespendet undam Abend feierlich überreicht:Es freute sich Moderatorin Nova Meierhenrich über 10.000 EUR fürihren gemeinnützigen Verein "HerzPiraten", die ehrenamtlichen Ärzteund Schwestern des "ArztMobil Hamburg" bedankten sich ebenfalls über10.000 EUR und die Kiez-Ikone Olivia Jones lies es sich nichtentgehen, für "NestWerk e. V." einen Scheck von 10.000 EUR ebenfallspersönlich entgegen zu nehmen.Im Anschluss und als Überleitung zur Party versammelte sich diegesamte east Belegschaft, um die eigens für das east KomponierteVersion des bekannten Klassikers "auf der Reeperbahn nachts um halb1" gemeinsam im Chor darzubieten. Begleitet vom QuetschkommodenSpieler Karlheinz Bussacker sorgte der Song für Jubel bei den Gästen.Die east Resident DJs um DJ Ping sowie Licht und Ton-Ausstattungvon PRG sorgten für ein berauschendes Fest. Ganz in gewohntereast-Manier verwandelte sich das east Restaurant zur XXL-Tanzfläche,auf der die geladenen Gäste die Nacht zum Tag machten.Zahlen, Daten, Fakten: Seit 2004... ...wurden 78.625 FlaschenChampagner im east getrunken ...haben über 850.000 Gäste im eastHotel übernachtet, was ca. 408.048 Anreisen entspricht, davon waren1.813 auf 4 Pfoten unterwegs ...wurde das east Restaurant 459 Malexklusiv gemietet mit insgesamt 107.539 Personen ... feierten 278Hochzeitspaare im east mit 14.000 Hochzeitsgästen ... verbrauchte daseast 1.350.000 Kerzen und Teelichter ... benutzten die Gäste 3.300300Stoffservietten im east Restaurant ... schenkte die east Yakshis Bar65.000 Flaschen Vodka aus ...nahmen 384.529 Tagungsgäste an 32.420Business-Veranstaltungen im east teilZeit für einen kleinen RückblickDie Geschichte des east begann im Jahr 2001. Christoph Strengerund Geschäftspartner Thomas Kreye, welcher Jahre zuvor ein Grundstückmit der Ruine der ehemaligen St. Pauli Eisenwerke in derSimon-von-Utrecht-Straße erwarb, hatten schon damals die Vision, dortein Hotel und eine Gastronomie zu errichten. Besonders ChristophStrengers Vorstellung war es, ein Designhotel mit einer Gastronomiezu etablieren, die hauptsächlich von Hamburgern besucht werdensollte. Zu seinem großen konzeptionellen Vorbild gehörte IanSchrager, weltbekannter Hotelier, Gastronom und Gründer des Studio 54und Hudson in News York, des Designhotels Delano in Miami und desMondrian in Los Angeles. Schrager hatte bereits Jahre zuvor damitbegonnen Lifestyle-Konzepte zu entwickeln, deren Restaurantshauptsächlich von Locals besucht wurden. Die zweite wichtigeInspiration für das east war die berühmte Buddha Bar in Paris, einemehrstöckige Gastronomie in einem historischen Gebäude mitKellergewölben und mehreren Ebenen, ähnlich wie die Immobilie auf St.Pauli. So wuchs die Idee, eine Gastronomie auf zwei Etagen mitverschiedenen Bereichen, Bars und Lounges zu entwickeln. Für diekonkrete Umsetzung holte sich Christoph Strenger den ChicagoerDesigner Jordan Mozer ins Team. Jordan Mozer ist hauptverantwortlichfür den einzigartigen Look des east, der sich in den Hotelzimmern inForm von Stühlen, Betten, Lampen sowie weiteren Designelementen imgesamten Haus wiederfindet und zu etwas außergewöhnlichen macht.Nach 36 Monaten Bauzeit eröffnete also im Jahr 2004 ein fürDeutschland völlig neues Hotel- und Gastronomiekonzept, das bis heuteGäste aus aller Welt begeistert."Ich bin nach wie vor stolz, dass der Grundgedanke 'Location fürLocals' von vor 20 Jahren immer noch so erfolgreich funktioniert undviele Hamburger bis heute Fans und Gäste des east sind" sagtChristoph Strenger.Das east ist gewachsenNeben der Modernisierung der bestehenden 129 Hotelzimmer und desBankettbereiches in den letzten beiden Jahren, wurde dieses Jahr derehem. east Sporting Club sowie der Nachtclub uppereast in 43 neue,moderne Hotelzimmer umgewandelt. Mit nun 172 Zimmern und einerdurchschnittlichen Auslastung von über 90% gehört das east zu einemder erfolgreichsten Hotels Hamburgs. Im Laufe der Jahre ist das east
auch außerhalb seiner Gemäuer zum east cosmos gewachsen. Heute zählen
zu der east Gruppe das coast by east und die coast enoteca an den
Marco-Polo-Terrassen in der HafenCity, das clouds - Heaven's Bar &
Kitchen, die Dachterrasse clouds - heaven's nest und die
Konferenzetage clouds Events in den Tanzenden Türme auf der
Reeperbahn sowie die Störtebeker Elbphilharmonie im gleichnamigen
Wahrzeichen dazu. Zusätzlich betreibt der east cosmos im Yachthafen
Port Adriano auf Mallorca das coast by east und die Sansibar Wine.