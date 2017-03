Nachbarstaaten werfen Österreich wirtschaftliche Abschottung vor

LJUBLJANA (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere Nachbarstaaten werfen Österreich unzulässige wirtschaftliche Abschottung vor. Unter dem Vorwand, Lohndumping zu bekämpfen, betrieben Österreichs Behörden systematisch Diskriminierung und Protektionismus, so die slowenische Regierung gegenüber der Wochenzeitung "Die Zeit". Der Zeitung zufolge haben die Botschafter von Slowenien, Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei mit einem Brief an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) Protest eingelegt.

Österreich schrecke mit unangemessenen Strafen Firmen aus den Nachbarländern von Dienstleistungen im Land ab.

