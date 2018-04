Nachbarschaftshilfe: MSD unterstützt die Regenbogen gGmbH mit 44.000 Euro (FOTO)

München (ots) -Das Pharmaunternehmen MSD mit Sitz in Haar bei München ermöglichtmit der Spende von 44.000 Euro die Neuanschaffung einerKistenwaschanlage für den Geschäftsbereich Frischkost der RegenbogenArbeit gGmbH. "Wir haben uns immer eine Kistenwaschanlage, die dieBasis für ein gutes Leergutmanagement ist, gewünscht und uns deshalbfür einen Grant des Neighbour of Choice-Programms von MSD beworben.Es ist großartig, dass das tatsächlich geklappt hat - vielenherzlichen Dank an MSD.", so Elke Seyband, Geschäftsführerin derRegenbogen Arbeit.Über die Regenbogen ArbeitDie Regenbogen Arbeit gGmbH ist ein lokal agierendes, soziales undgemeinnütziges Unternehmen. Sie ist im Münchner Osten, in Haarverwurzelt. Regenbogen Arbeit wurde Mitte derNeunzehnhundertachtzigerjahre, keinen Kilometer von der deutschen MSDZentrale entfernt, von MitarbeiterInnen des heutigenIsar-Amper-Klinikums München Ost gegründet. Die Regenbogen ArbeitgGmbH bietet Personen mit einem Handicapsozialversicherungspflichtige, ganz reguläre Beschäftigung an. Sowerden Wertstoffhöfe, Entrümpelungsservices, einLandschaftspflegeteam, Kantinen, ein Café mit Cateringservice, dieGastronomie des kleinen Theaters in Haar sowie eineGemüseverarbeitung für Großküchen, die sogenannte Frischkost,betrieben. Regenbogen Arbeit bietet auf diesem Wege circa 160Personen Arbeit, wovon fast die Hälfte Menschen mit einer Behinderungsind, die auf dem Arbeitsmarkt schwer konkurrieren können.Neighbour of Choice - Engagement vor OrtMSD engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der GemeindeHaar. Für das Spendenprogramm von MSD, für das sich jährlichOrganisationen in und um Haar sowie München bewerben können, wirdspeziell nach Projekten gesucht, die Lösungen für gesellschaftlicheProbleme anstreben. So wie die Regenbogen Arbeit gGmbH. DieOrganisation, die seit mehr als dreißig Jahren Menschen mit einerpsychischen Erkrankung oder Behinderung ein Leben in Mitten derGesellschaft ermöglicht, kann dank des sogenannten Grants von 44.000Euro, das Hygienemanagement verbessern, professionalisieren undwirtschaftlicher gestalten.Weitere Informationen zur Regenbogen Arbeit gemeinnützige GmbH:http://www.regenbogen-arbeit.dePressekontakt:Pressekontakt:Regenbogen Arbeit gemeinnützige GmbHLevelingstraße 10, 81673 MünchenTel. 089 45 69 83 0, Fax -17Email: elke-seyband@regenbogen-arbeit.deFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Stephanie Ralle-Zentgraf, MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1,85540 Haar, Tel.: 089 4561-1540, Fax: 089 4561-1329, E-Mail:stephanie.ralle-zentgraf@msd.deOriginal-Content von: Regenbogen Arbeit gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell