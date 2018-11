Nachama mahnt respektvollen Umgang an

Berlin (ots) - Der Historiker und Direktor der BerlinerTopographie des Terrors, Andreas Nachama, hat einen respektvollenUmgang miteinander in Deutschland angemahnt.Auch 80 Jahre nach den November-Pogromen der Nationalsozialistenkönne man aus der Geschichte lernen, betonte Nachama am Freitag imInforadio vom rbb. "Das beste Denkmal für die damalige Zeit ist einedemokratische Gesellschaft."Mit Blick auf rechtsextreme Gewalt und Fremdenfeindlichkeitbetonte Nachama, solche Tendenzen habe es in Deutschland schon immergegeben. "Es wird immer Personen geben, gegen die man argumentierenmuss, und genau dafür sind diese Erinnerungstage, dieseErinnerungsanstrengungen einer Gesellschaft unbedingt notwendig."Fremdenfeindliche oder antisemitische Äußerungen ärgerten ihnzwar, so Nachama, man müsse aber auch "auf dem Teppich bleiben undnicht in Panik verfallen".Angesprochen auf die Erfolge der AfD und die umstrittenenÄußerungen von Parteichef Alexander Gauland sagte Nachama, das sei"das ewig Alte. Auch das muss man hinnehmen und sagen: Ihr seid die,die in der Schmuddelecke stehen. Und man muss ja nicht über jedesStöckchen springen, das sie einem hinhalten."Doch auch Zuwanderern aus dem islamischen Kulturkreis müsse manklarmachen, dass "Antisemitismus nicht den Spielregeln unsererGesellschaft entspricht. Zudem werden sie nur die Toleranz bekommen,die sie selber anderen gegenüber einhalten."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell