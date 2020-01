Nabu-Präsident: Preisaufschlag für Umweltschäden bei Lebensmittelproduktion

Osnabrück (ots) - Nabu-Präsident: Preisaufschlag für Umweltschäden beiLebensmittelproduktionKrüger spricht sich für CO2-Aufpreis oder Import-Beschränkungen ausOsnabrück. Nabu-Präsident Jörn-Andreas Krüger hat dazu aufgefordert, dieUmweltfolgen der Lebensmittelproduktion an der Ladenkasse zu berücksichtigen. ImInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Krüger: "Der Einfluss, dendie Herstellung eines Produktes auf Klima und Umwelt hat, muss sich im Preiswiderspiegeln. Etwa durch einen CO2-Aufschlag." Preise und Wertschätzung fürLebensmittel seien in Deutschland zu gering. Dabei habe die Ernährungsweisehierzulande erhebliche Klimaauswirkungen.Krüger sagte: "Schauen wir uns doch an, was wir für einen ökologischenFußabdruck im Ausland hinterlassen: Bis zu fünf Millionen Hektar werden weltweitfür die landwirtschaftlichen Produkte beansprucht, die wir hier in Deutschlandverbrauchen." Als Beispiel nannte er den Obst- und Sojaanbau oder diePalmöl-Produktion im Ausland. "Dieser CO2-Ausstoß und die Naturzerstörung müssendoch eingepreist werden", so Krüger. Neben einem CO2-Preisaufschlag nannte derNabu-Präsident auch Import-Beschränkungen als weitere Möglichkeit. Diese könntenetwa für Produkte gelten, für deren Anbau Regenwaldflächen gerodet worden sind.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4493675OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell