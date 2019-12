Nabenhauer Consulting

St. Gallen (ots) - Fast jeder nutzt bei der Suche nach Informationen zuProdukten und Dienstleistungen das Internet. Unternehmen mit Fokus aufPrivatkunden, also das B2C-Segment, setzen seit Jahren auf eine umfangreicheWebpräsenz und legen Wert auf gute Platzierungen im Netz. Im B2B-Bereich, demGeschäft mit Geschäftskunden, nutzen viele Unternehmen hingegen ausschließlichklassische Kommunikations- und Vertriebswege - und vernachlässigen die Chancendes Internets. Die negativen Folgen werden von den Entscheidungsträgern meistdrastisch unterschätzt.Große und etablierte Unternehmen neigen häufig zu einer gewissen Behäbigkeit imTransformationsprozess. Innovationen werden zögerlicher und häufig späterumgesetzt, als bei kleineren und agileren Wettbewerbern. Das Motto: "So habenwir schon immer gearbeitet - erfolgreich", steht exemplarisch für einen Unwillenzu Veränderung gepaart mit Besitzstandswahrung, die in Fällen denUnternehmenserfolg nachhaltig behindern. "Viele Unternehmen aus dem B2B-Segmentpflegen einen fahrlässigen Umgang mit den Chancen neuer Technologie", sagtDigitalisierungsexperte Robert Nabenhauer.Gerade im gewerblichen und industriellen Bereich werde das Thema Internet häufigsträflich vernachlässigt. Die Begründung laute sei in der Regel schlicht, dasses die Kunden und Geschäftspartner nicht interessieren würde, was im Internetsteht - eine absolut fahrlässige Herangehensweise in den Augen von RobertNabenhauer. Positive Aspekte des Internets würden bei dieser Argumentationgenauso ausgeblendet, wie mögliche Risiken für die Zukunft des Unternehmens.Dienstleister helfen bei Umsetzung von DigitalisierungsstrategienDer einfachste Weg geschäftliche Chancen im Internet zu nutzen sind in der RegelKampagnen, um die Sichtbarkeit der eigenen Webseite in Suchmaschinen wie Googleund Bing zu verbessern und die Zugriffszahlen zu steigern. "PotentielleNeukunden müssen ein Unternehmen auch finden, um mit diesem ins Geschäft zukommen - das Internet ist häufig die erste Anlaufstelle bei der Suche nachAnbietern", erklärt Robert Nabenhauer.Diverse Anbieter am Markt haben sich auf Dienstleistungen zurSuchmaschinenoptimierung spezialisiert, die mit Fachbegriffen wie SEO, SMO oderSMA beworben werden. Ziel der Agenturen ist es meist die Webseiten der Kunden zubestimmten Schlagwörtern oder Schlagwortkombinationen auf der ersten Seite derSuchergebnisse bei Google zu bringen. Methoden und Mittel der Agenturenunterscheiden sich dabei häufig stark und reichen von technischen Maßnahmen,über Content- und Social-Media-Marketing, bis zur Betreuung von optimiertenWerbekampagnen.Seriöse SEO-Agenturen bieten ein exzellentes Preis-LeistungsverhältnisDie Kosten für Suchmaschinenoptimierung unterscheiden sich je nach Zielvorgabe,Branchen und auch gewünschte Schlagwortkombinationen. Gerade spezialisierteDienstleister können aber in der Regel bei überschaubaren Kosten enormprofitieren. "Mit der richtigen Keyword- und Suchmaschinenoptimierung können Siesich im Google Ranking um einige Positionen nach oben bewegen. Dies muss nichtimmer mit hohen Kosten verbunden sein", erklärt Robert Nabenhauer, Chef der aufOnlinemarketing pezialisierten Agentur Nabenhauer Consulting.Eine signifikante Steigerung der Traffics mit entsprechend positivenAuswirkungen können professionelle Agenturen wie Nabenhauer Consulting häufiginnerhalb kürzester Zeiträume realisieren. "Bereits innerhalb weniger Wochennach dem Projektstart konnten wir erste erfreuliche Ergebnisse feststellen, sohaben wir bei der Google Platzierung überwältigende Resultate erzielt", freutsich Viktor Eicher, Marketingleiter oneresource AG, über die Zusammenarbeit.Auch Tanja Schöller, Head of Marketing und Business Development bei der auf SAPServices spezialisierten itesys AG, zeigt sich begeistert über dieZusammenarbeit mit Nabenhauer Consulting: "300% Steigerungsrate bei denZugriffen auf unserer Webseite sind in unserer Branche eine wirklichbeeindruckende Bilanz." Der positiven Bewertung der Agentur kann der Chef vonselbststaendigkeit.de Roul Radeke nur zustimmen: "Was meine Onlineplattformselbststaendigkeit.de betrifft, hat sich das Google Ranking wirklich exakt wievorhergesagt entwickelt. Es hat rund acht Wochen gedauert und die Platzierungensind im Wochentakt innerhalb von Google nach oben gegangen. Wirklich derHammer!"Pressekontakt:Nabenhauer ConsultingRobert NabenhauerWeidenhofstrasse 22CH-9323 SteinachWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/123652/4463602OTS: Nabenhauer Consulting GmbHOriginal-Content von: Nabenhauer Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell