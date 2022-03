Nabati Foods Global-Aktie: Die schwache Entwicklung setzt sich fort

Die Aktie der Nabati Foods Global vollzieht seit Monaten eine anhaltende Abwärtsbewegung. Sie führte dazu, dass der Kurs, der am 18. Oktober noch ein Hoch bei 1,06 Euro erreichen konnte, in der Zwischenzeit über 80 Prozent seines damaligen Werts eingebüßt hat. Ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht in Sicht. Denn obwohl sich die Abwärtsdynamik in den vergangenen Wochen deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



