Nabaltec Aktie mit „Naja“-Kursentwicklung, aber operativ läufts „rekordmässig“

Nabaltec Aktie steht eigentlich für das, was am Markt gesucht wird: Nischenanbieter mit Umweltphantasie – u.a. umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe gehören zur Produktpalette. Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7) erhöhte Umsatz und Gewinn im zweistelligen Prozentbereich, als „Chemiekonzern“ – gut.Mit einem Umsatz in Höhe von 54,8 Mio EUR – plus 19,1 % und einem EBIT von 7,1 Mio EUR (Vorjahr 3,9 Mio) konnte man die EBIT-Marge von 8,9 % auf 12,9 % steigern. „Im ersten Quartal 2022 haben wir uns weiter sehr stabil entwickelt“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Ein wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums in den ersten drei Monaten waren Preiserhöhungen. Trotz der schwierigen Situation im gegenwärtigen Umfeld sehen wir weiterhin eine konstante Nachfrage nach unseren Produkten.“

Im Einzelnen – Nabaltec Aktie aus dem Chemiesektor

Das Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von 36,9 Mio. Euro, der damit 14,2 % über dem Vorjahresquartal (32,3 Mio. Euro) lag. Die Absatzmengen lagen in nahezu allen Produktbereichen auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Gegenläufig zeigte sich im ersten Quartal 2022 der Absatz im Produktbereich Böhmit. Aufgrund der anhaltenden Lieferkettenprobleme im Automobilsektor reduzierte sich die Nachfrage nach den Böhmiten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund ein Drittel. Im Produktsegment „Spezialoxide“ lag der Umsatz im ersten Quartal 2022 bei 17,9 Mio. Euro nach 13,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+30,7 %). Neben Absatzsteigerungen waren Preiserhöhungen ein wesentlicher Grund für das Umsatzwachstum.

Die Nabaltec AG bestätigt die im Konzernlagebericht 2021 dargelegte Prognose und erwartet für das Jahr 2022 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 10 % bis 12 % sowie eine EBIT-Marge ebenfalls in der Bandbreite von 10 % bis 12 %. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sich trotz des gegenwärtigen Kriegs in der Ukraine die Wirtschaft und die für Nabaltec relevanten Branchen positiv entwickeln werden.

Was macht Nabaltec eigentlich? Wofür steht die Nabaltec Aktie?

Unternehmensdarstellung: „Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.“