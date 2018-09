N&TS Group: Eine neue Ära für starke Authentifizierung

Mailand (ots/PRNewswire) -Die N&TS GROUP, der europäische Marktführer fürZahlungssoftwarelösungen und ein wichtiger Akteur im globalenZahlungsmarkt, gibt mit Stolz bekannt, das erste Unternehmen der Weltzu sein, das die Zertifizierung EMV 3-D Secure 2.1 für sein ACFS® ACSerhalten hat.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/664249/NTS_GROUP_Logo.jpg(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/750676/EMVCo_Logo.jpg )https://www.emvco.com/approved-registered/approved-products/?action=search_products&approved_product_expiration_date=&px_search=&emvco_product_3dsecure%5B%5D=access-control-server-acs-productsEs ist vor dem Hintergrund laufender Entwicklungen bei derBetrugsbekämpfung und Cybersicherheit gut bekannt, dassSicherheitsthemen jeden Aspekt unseres Lebens berühren. Vom Einkaufonline bis zu kontaktlosen Zahlungen in Geschäften ist Datenschutz zueiner wichtigen Komponente in der Zahlungstechnologie geworden.Ein entschlossenes Engagement für Sicherheit und Compliance lässtdie N&TS GROUP aus der Menge herausstehen, da sie der erste Anbieterder Welt ist, der auch für Point-to-Point Encryption (P2PE)zertifiziert ist und zudem Compliance-Zertifizierungen der Stufe 1für PCI DSS und PCI PA-DSS besitzt.Es geht nicht nur um Schutz Ein sicheres, ununterbrochenesKundenerlebnis zu garantieren ist im heutigen Markt von äußersterWichtigkeit und die N&TS GROUP hat darauf mit ihren nahtlosenAdd-on-Komponenten reagiert. Die schlüsselfertigenZahlungssoftware-Lösungen sind modular, sicher, skalierbar und könnenweltweit selbst in den komplexesten Szenarien als Lizenzen, gehosteteLizenzen oder Managed Services bereitgestellt werden. Alle Lösungenkönnen mit der Betrugsbekämpfungslösung der N&TS GROUP integriertwerden, die auch als alleinstehendes Produkt verfügbar ist.Die N&TS GROUP ist dank ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung inder Zahlungsverarbeitungsbranche führend und entwickelt patentierteelektronische Zahlungssoftwareanwendungen für alles, was mit derHandhabung von Karten sowie Kanal- und Gerätemanagementzusammenhängt. Die N&TS GROUP hat eine nachweislicheErfolgsgeschichte bei der Entwicklung modularer Lösungen, dieentwickelt wurden, um Unternehmen bei ihrer Verarbeitung voninternationalen Zahlungen zu unterstützen. Ihre Anwendungenverarbeiten nahtlos Transaktionen in mehreren Ländern, Sprachen undWährungen weltweit. Die Fähigkeit, Anwendungen schnell zu erstellenund zu installieren und im Einklang mit der Marktnachfrage zu sein,gibt den Ausschlag.Die N&TS GROUP sucht aktiv nach Partnerschaften mit Unternehmen,die White-Label-Softwarelösungen benötigen, sowie Partnerschaften aufden regionalen und vertikalen Märkten.Der Unternehmenssitz der N&TS GROUP befindet sich in Mailand unddas Unternehmen unterhält Niederlassungen in Europa und Nordamerika,mit Büros in London und Miami.Bitte besuchen Sie die Unternehmenswebsite auf:http://www.netsgroup.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen perE-Mail an marketing@netsgroup.comPressekontakt:Serena De Biasis.debiasi@netsgroup.com+39-0282-27651Original-Content von: N&TS GROUP SPA, übermittelt durch news aktuell