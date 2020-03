N Brown: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie N Brown, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.03.2020, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 48.5 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir N Brown auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für N Brown liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 112,5 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (48,5 GBP) könnte die Aktie damit um 131,96 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die N Brown-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 14,16 % ist N Brown im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,97 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 10,19 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Anleger: N Brown wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.