Die N 304 in Portugal: Unterwegs im Ford Focus ST auf einer der schönsten Straßen Europa's

Köln (ots) -- Neue Folge der Video-Reihe "Europa's schönste Routen" zeigt denneuen Ford Focus ST in Action- Am Steuer: der britische Motor-Journalist und Ex-RennfahrerSteve SutcliffeDie N 304, die durch die faszinierende Berglandschaft im NordenPortugals führt und in den Parque Natural do Alvão mündet, istvielleicht eine der schönsten Straßen in Europa. Auf den rund 35Kilometern von Quinta nach Mondim de Basto bietet die N 304 unzähligeKurven und traumhafte Ausblicke. Das Beste aber: sie ist kaumbefahren. Der britische Motor-Journalist Steve Sutcliffe, einehemaliger Rennfahrer, ist diese Traumroute nun im Rahmen der FordVideo-Serie "Europa's schönste Routen" ("Europe's Greatest DrivingRoads") zusammen mit einem Videoteam abgefahren - nicht inirgendeinem Auto, sondern im neuen Ford Focus ST. Sutcliffe sagt: "Inden insgesamt drei Tagen, die wir dort gefilmt haben, kamen unsgerade mal 20 Autos entgegen. Die N 304 ist aufgrund der zahlreichenKurven vielleicht nicht jedermanns Sache, aber begeisterte Autofahrerwerden diese Strecke lieben, da sie unvergesslichen Fahrspaß bietet".Gute und preiswerte Hotels sowie tolle kleine Cafés machen diesenmalerischen Teil Portugals zu einem großartigen Ausflugsziel fürUrlauber, die gerne mit dem Auto unterwegs sind, um die Umgebung zuerkunden, beispielsweise Wasserfälle oder den nahegelegenen FlussOlo.Dies der Link auf das rund 7.40-Minuten lange Video:https://youtu.be/6tpUsVEQGxgDie N 304 in Portugal ist Teil 10 der Ford Video-Reihe "Europa'sschönste Routen". Sutcliffe bewertete sie in sechs Kategorien undvergab 57 von insgesamt 60 möglichen Punkten. Damit erzielte die N304 das bislang beste Ranking in Bezug auf Begeisterungs-Potenzial,Gastfreundschaft, Gastronomie und Landschaft. Kurzum: Die N 304 imNorden von Portugal ist in jeder Hinsicht eine Reise wert.Der neue Ford Focus ST: Drehmoment satt für die kurvige N 304 Derneue Ford Focus ST - die federführend vom europäischen "FordPerformance"-Team entwickelte Top-Version der erfolgreichenKompakt-Baureihe -, setzt dank hochmoderner Fahrwerks-, Antriebs- undBremstechnologien erneut die Maßstäbe im Wettbewerbsumfeld. Der nun2,3 Liter große Ford EcoBoost-Turbo-Benziner mit vier Zylindernleistet im neuen ST jetzt 206 kW (280 PS)*. Der Motor entwickelt einmaximales Drehmoment von 420 Newtonmeter (Nm), das zwischen 3.000 und4.000 U/min anliegt, und ebenso schaltfaule wie souveräneBeschleunigungsvorgänge auf der kurvenreichen N 304 garantiert. Nichtminder sportlich ist der neue Ford Focus ST-Diesel: DerEcoBlue-Vierzylinder-Turbodiesel mit 2,0 Liter Hubraum entwickelt 140kW (190 PS)*. Das maximale Drehmoment beträgt 400 Nm und liegtbereits bei 2.000 U/min an.Beide Motoren sind nach Euro 6d-TEMP eingestuft. Der neue FordFocus ST wird wieder als 5-türiges Schrägheckmodell und in derKombi-Version "Turnier" angeboten. Außer dem serienmäßigen6-Gang-Schaltgetriebe mit Schaltweg-Verkürzung (für den ST-Benzinerzusätzlich mit Drehzahl-Anpassung) steht exklusiv für den ST-Benzinerauf Wunsch auch eine 7-Gang-Automatik zur Wahl (ab Oktober 2019).Premiere im Ford Focus ST feiert der selektive Fahrmodus-Schalterim Lenkrad für bis zu vier Fahrprogramme. Dabei passt die Elektronikunter anderem die Ansprech-Kennlinie des Gaspedals und derServolenkung, das ESP, das elektronische Sperrdifferenzial und dieelektronische Dämpfer-Regelung dem gewünschten Fahrmodus an.Überblick: die bisher zehn Folgen der Video-Reihe "Europa'sschönste Routen"Name der Straße / Land PunktzahlTransfogarascher Hochstraße, Rumänien 51North York Moors, England 54C 462, Katalonien, Spanien 56D 526, 926, Frankreich (Alpen) 55B 500, Deutschland (Schwarzwald) 51MA 10, Mallorca, Spanien 53Atlantikstraße, Norwegen 53Via Campocatino, Italien 53Mountain Road, Isle of Man 56N 304, Portugal 57 