NYT: Apple hat die TV+ Show auf Gawker beendet!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Streaming-Dienst TV+ von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) gab seine Pläne auf, eine von Gawker Media inspirierte Serie zu machen, nachdem CEO Tim Cook in einer E-Mail seine Missbilligung zum Ausdruck gebracht hatte, berichtete die New York Times am Sonntag.

Die Serie “Scraper” wurde nach dem Vorbild von Gawker gestaltet, der ins Rampenlicht schoss, weil er auf Amerikas Bekannte zielte. Gawker ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung