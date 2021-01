NYSE macht eine Kehrtwende: China’s Telekommunikation bleibt an der Börse!

In einer unorthodoxen Wendung macht die zur IntercontinentalExchange Inc. (NYSE:ICE) gehörende New Yorker Börse ihre Entscheidung rückgängig, ChinaMobileLtd. (NYSE:CHL), China Telecom CorporationLimited (NYSE:CHA) und China Unicom Hong Kong Limited (NYSE: CHU) von der Liste zu nehmen.

Am Montag sagte die Börse, dass sie “angesichts weiterer Konsultationen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden” nicht mehr beabsichtigt, den Delisting-Plan fortzusetzen, berichtet Bloomberg.

Die Kehrtwende der NYSE ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung