NYSE. Nio-Aktie - 13. Juni als Termin

Das könnte ein Boden werden. Die Chance für Anleger ist vorhanden. Die Nio-Aktie mit einer kräftigen Erholung in den vergangenen Wochen. Die Investoren an der NYSE scheinen den Wert wieder entdeckt zu haben. Immerhin ist die Nio-Aktie in den letzten Monaten seit Anfang 2021 stetig gefallen. Das scheinbar niedrige Niveau, welches kürzlich erreicht wurde, brachte die Käufer zurück. Die Nachrichten… Hier weiterlesen