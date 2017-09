NXT-ID Tochterunternehmen FitPay ermöglicht Garmin Pay über Garmin vívoactive 3 Smartwatch

Weitere Suchergebnisse zu "Garmin":

Melbourne, Florida (ots/PRNewswire) -Unternehmen macht mobiles Bezahlen via NFC für eine derbestausgestatteten Smartwatches im Markt für sportlich aktive NutzerverfügbarFitPay, Inc., ein hundertprozentiges Tochterunternehmen vonNXT-ID, Inc. (NASDAQ: NXTD (https://finance.yahoo.com/q?s=nxtd)) undAnbieter von Plattform-Diensten im Bereich Zahlungsverkehr,Credential Management und Authentifizierung, gab heute bekannt, dassdas Unternehmen die Zahlungsfunktionalität für vívoactive 3bereitstellt, die neue Smartwatch des führendenWearables-Unternehmens Garmin International Inc. (NASDAQ: GRMN). Dasneue Feature nennt sich Garmin Pay[TM], ermöglicht den Verbrauchernkontaktloses Bezahlen über Verkaufsstellen (Point Of Sale, POS), diemit Nahfeldkommunikation (Near Field Communication, NFC) ausgestattetsind, und ergänzt damit eine der umfassendstenAllrounder-Smartwatches, die für einen aktiven Lifestyle im Markterhältlich sind, um eine leistungsstarke neue Funktion."Unser Team ist extrem begeistert darüber, dass wir mit Garmingemeinsam Garmin Pay auf die Beine stellen können. Der Ansporn fürFitPays Initiative, Zahlungsvorgänge auf eine ganze neue Generationvon Geräten auszudehnen, stammt aus meiner eigenen Erfahrung alsFahrradfahrer und Garmin-Träger", erklärt Michael Orlando, Presidentvon FitPay, Inc. und COO von NXT-ID. "vívoactive 3 mit Garmin Payermöglicht allen, die einen aktiven Lebensstil pflegen und sich fithalten wollen, eine unglaublich einfache und bequeme Bezahlform. Manmuss weder Telefon noch Portemonnaie einstecken - das gefällt jedem,der viel joggt, sich auf dem Fahrrad fit hält oder einfach viel undgerne unterwegs ist".vívoactive 3 wurde von Garmin erstmalig am 31. August 2017 imRahmen der International Franchise Associations (IFA) ConsumerElectronic Unlimited-Show in Berlin, Deutschland, präsentiert. Dieumfassend ausgestattete Sportsmartwatch bietet eine ganze Reihe vonFeatures einschließlich Garmin Pay, eine neuartige Funktion, diekontaktlose Zahlungen ermöglicht und über die ZahlungsplattformFitPay[TM] abwickelt. Die FitPay-Plattform stellt die Ressourcen fürdie Anbindung von vívoactive 3 für kontaktloses Bezahlen undvollständige Funktionalität als digitale Geldbörse über dieGarmin-App bereit, damit die Nutzer mit der Smartwatch an mit NFCausgerüsteten POS-Terminals mittels Verknüpfung mit einem bestehendenKredit- oder Debitkartenkonto kontaktlos bezahlen können. vívoactive3 wird bei Best Buy und über BestBuy.com erhältlich sein."Wir finden es großartig, unseren Kunden gemeinsam mit FitPay eineeinfache Möglichkeit zu erschließen, mit der sie Einkäufe tätigenkönnen, auch wenn sie gerade auf dem Sprung sind", sagt Dan Bartel,Vice President of Worldwide Sales, Garmin. "Garmin Pay gibt dieFreiheit, auf die Mitnahme von Phone oder Portemonnaie zu verzichtenund dennoch einkaufen zu können".Garmin Pay und vívoactive 3 sind mit der Plattform FitPay TrustedPayment Manager[TM] vernetzt, die mit Mastercard (NYSE: MA) überMastercard Digital Enablement Service (MDES) und mit Visa (NYSE:V)über das Visa Ready for Tokenization-Programm integriert ist.[1]"Wir sind hocherfreut über die gemeinsame Arbeit mit FitPay. Wirerleben hier die Markteinführung des ersten Produkts, das aus unseremVisa Ready for Tokenization-Programm hervorgeht, ein Programm, dasentwickelt wurde, um Partnern zu helfen, die Zahlungsmöglichkeiten inder Kategorie Wearables beschleunigt auszubauen", erklärt JimMcCarthy, Executive Vice President of Innovation and StrategicPartnerships bei Visa. "Unser Netzwerk von Partnern und dieKombination aus passenden Technologielösungen ist wesentlich amVorschub bei der Zahlungsfunktionalität für Connected Devicesbeteiligt und ermöglicht uns, weitere neue Partner im Ökosystem fürden Zahlungsverkehr begrüßen zu können"."Mastercard möchte seinen Karteninhabern eine Reihe von sicherendigitalen Zahlungsmöglichkeiten je nach Gelegenheit über eineVielzahl von angeschlossenen Geräten über einfaches Tippen, Berührenoder Klick geben", sagt Kiki Del Valle, Senior Vice President für denBereich Commerce for Every Device bei Mastercard. "Die Integrationvon Bezahlfunktionen in innovative neue Devices wie Garmin vívoactive3 bietet den Verbrauchern mehr Auswahl beim Bezahlen und gibt ihnendie Freiheit, einzukaufen, wann, wo und wie es ihnen am bestenpasst".FitPays proprietäre Technologieplattform stelltZahlungsdienstleistungen, Credential Management, Authentifizierungund andere sichere Dienste innerhalb des IoT-Ökosystems bereit. DiePlattform nutzt die NFC-Technologie, um mit über 10 MillionenPOS-Terminals weltweit zu interagieren und macht es möglich, annahezu jedem Ort der Welt per Tap für Waren und Dienstleistungenbezahlen zu können. FitPays durchgängige Lösung für dieZahlungsabwicklung gibt den im Bereich IoT und Wearables tätigenHerstellern die Möglichkeit, ihre Produkte mit kurzem Vorlauf undohne Investitionen in Softwareentwicklung um Bezahl- undAuthentifizierungsmöglichkeiten mit Zugang zu den führendenKartennetzwerken zu erweitern.Informationen zu NXT- ID, Inc. und FitPay, Inc.NXT-ID, Inc. (http://www.nxt-id.com) (NASDAQ: NXTD) bietet eineumfassende Plattform von Technologieprodukten und Dienstleistungen,die das Internet of Things (IoT) möglich machen. Das Unternehmenverfügt über umfangreiche Erfahrung in den Feldern Zutrittskontrolle,biometrische und auf Verhaltensmustern basierende Identitätsprüfung,Sicherheit und Privatsphäre, Verschlüsselung und Datenschutz,Zahlungsabwicklung sowie Miniaturisierung und Sensortechnik, undentwickelt und vermarktet wegweisende Lösungen für denZahlungsverkehr und IoT-Anwendungen. Die branchenführendenTechnologieprodukten und Lösungen von NXT-ID umfassen unter anderemeine Suite von biometrischen Lösungen namens MobileBio®, die mobilePlattformen von Verbrauchern sichert, das Wocket(TM)(https://wocketwallet.com), eine intelligente Geldbörse der nächstenGeneration, und Flye (https://www.flye.com), eine digitaleKreditkarte, die in Zusammenarbeit mit WorldVentures entwickeltwurde.NXT-ID umfasst drei in den Bereichen Mobile und IoT aktiveTochtergesellschaften: LogicMark, LLC (https://www.logicmark.com),ein Hersteller und Vertreiber von sowohl nicht überwachten als auchüberwachten Monitoring-Systemen für persönliche Notfälle (PersonalEmergency Response Systems, PERS), die über Händler undVertriebspartner sowie über das Kriegsveteranenministerium derVereinigten Staaten (United States Department of Veterans Affairs)verkauft werden; FitPay, Inc., (http://www.fit-pay.com) eineproprietäre Technologieplattform, die End-to-End-Lösungen fürGerätehersteller in den Bereichen kontaktloses Bezahlen, CredentialManagement, Authentifizierung und für andere sichere Diensteinnerhalb des IoT-Ökosystems bereitstellt, und 3D-ID LLC(http://nxt-id.com/products/3did/), das im Bereich biometrischeIdentifizierung und Authentifizierung aktiv ist. WeitereInformationen zu NXT-ID finden Sie auf http://www.nxt-id.com. FitPayund die FitPay-Zahlungsplattform sind alleiniges Eigentum von FitPay,Inc.Informationen zu Garmin International Inc.Das stetig wachsende Garmin Fitness-Segment entwickeltTechnologien, die einen gesunden und aktiven Lifestyle fördern undverbessern. Egal, ob man Läufer, Radfahrer, Schwimmer oderMultisportler ist oder nur einfach fit und aktiv im Alltag bleibenwill - Garmin hat das passende Produkt, das jedem helfen kann, seineZiele für Gesundheit und Fitness zu realisieren. Das Unternehmen istseit Jahrzehnten Vorreiter für neuartige Geräte und Anwendungen, dieauf GPS-Navigation und Wireless-Technologie aufbauen und für aktiveMenschen gemacht sind. Garmin bedient primär folgende fünfGeschäftsbereiche: Automotive, Aviation, Fitness, Marine, undOutdoor-Freizeitaktivitäten. Weitere Informationen finden Sie inGarmins virtuellem Pressezentrum unter garmin.com/newsroom(http://www.garmin.com/newsroom). Sie können sich auch gerne unterder Rufnummer 913-397-8200 direkt an die Media Relations-Abteilungwenden, oder uns auf facebook.com/garmin(http://www.facebook.com/garmin), twitter.com/garmin(http://www.twitter.com/garmin), oder youtube.com/garmin(http://www.youtube.com/garmin) folgen.Garmin International, Inc. ist ein Tochterunternehmen der GarminLtd. (Nasdaq: GRMN). Garmin Ltd. ist in der Schweiz eingetragen undhält wesentliche Tochtergesellschaften in den USA, Taiwan undGroßbritannien. Garmin und vívoactive sind eingetragene Marken.Garmin Pay ist eine Marke der Garmin Ltd. oder ihrerTochtergesellschaften. Alle weiteren Marken, Produkt-, Unternehmens-und Dienstleistungsmarken sind im Besitz des jeweiligen Eigentümers.Alle Rechte bleiben vorbehalten.Zukunftsgerichtete Aussagen für NXT-ID: Diese Pressemitteilungenthält zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen geben dieaktuellen Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt derPressemitteilung wieder und enthalten bestimmte Risiken undUnwägbarkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagenhinsichtlich der erfolgreichen Ausführung der Geschäftsstrategie desUnternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund diverserFaktoren substanziell von den Ergebnissen abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Solche Risikenund Unwägbarkeiten betreffen unter anderem unser Vermögen, deneigentumsrechtlichen Status unserer Technologie über denPatentierungsprozess zu etablieren und zu bewahren sowie unserVermögen, erforderliche Lizenzen für andere Patente und Patentanträgezu erhalten, um Produkte zu entwickeln; die Verfügbarkeit vonFinanzierung; das Vermögen des Unternehmens, seinen langfristigenGeschäftsplan für diverse Anwendungen seiner Technologie umzusetzen;das Vermögen des Unternehmens, Verträge mit notwendigen Marketing-und/oder Vertriebspartnern einzugehen; die Auswirkung der Konkurrenz,Erhalt und Aufrechterhaltung von erforderlichen behördlichenGenehmigungen, die für die Anwendungen der Technologie desUnternehmens gelten; und das Wachstumsmanagement sowie andere Risikenund Unwägbarkeiten, die von Zeit zu Zeit in den Unternehmensberichtenausgeführt werden, die bei der Securities and Exchange Commissioneingereicht werden.[1] Weiterführende Informationen zu landesspezifischerVerfügbarkeit, Zahlungsnetz und ausstellenden Banken finden Sie unterGarmin.com/garminpay/banksPressekontakt:bei NXT-ID Inc.:Unternehmensinformationen: info@nxt-id.comMedien:Chris Orlandochris.orlando@nxt-id.comD. Van Zant+1-800-665-0411press@nxt-id.comOriginal-Content von: NXT-ID, Inc., übermittelt durch news aktuell