NXT Factory stellt seine Produktionsplattform für Quanten-Lasersintern auf der Formnext 2018 vor

- Additivformgebung auf Polyamidbasis im Spritzgussmaßstab und-qualität- Bis zu 4-fache Geschwindigkeit im Vergleich zum herkömmlichenLasersintern, vergleichbar mit Jet FusionFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - NXT Factory, einVorreiter in der Entwicklung des Quantenlasersinterns (QLS(TM)), gabheute bekannt, dass es auf der Formnext 2018 zwei neue3D-Produktionsplattformen für additive Formgebung vorstellen wird.Das Unternehmen möchte zeigen, warum sein neuer Drucker mit allenFunktionen der Industrie 4.0 eine skalierbare Alternative zumtraditionellen Spritzgußverfahren auf Polyamidbasis bietet.Auf der Formnext 2018 stellt das Unternehmen zwei Modelle vor, fürdie eine Markteinführung in der ersten Jahreshälfte 2019 vorgesehensind. Der QLS-250 wird zu einem Preis von 80.000 US-Dollar angebotenund erreicht doppelte Druckgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichenLasersinteranlagen. Das System verfügt außerdem über eine abnehmbareGehäusekammer für eine unabhängig gesteuerte Abkühlung. Der QLS-350kann die 4-fache Druckgeschwindigkeit des herkömmlichen Lasersinternsund eine vergleichbare Druckgeschwindigkeit mit Multi-JetFusion-Druckern erreichen. Die Kosten belaufen sich auf 120.000US-Dollar. Der QLS-350 verfügt über eine autonom geführte Baukammerfür den vollautomatisierten 24-Stunden-Betrieb. Hier(https://www.youtube.com/watch?v=UDpF4AVPKOo&feature=youtu.be)erleben Sie den QLS 350 in Aktion.NXT Factory (https://nxtfactory.com/) plant, seine3D-Produktionsplattform QLS-350 auf dem XponentialWorks(http://www.xponentialworks.com/)-Stand, B01 - Halle 3 auf derFrankfurter Messe vorzustellen. NXT Factory lädt Industrieexperten,qualifizierte Vertriebshändler und strategische Partner ein, dieLeistungsfähigkeit und das Potenzial dieser neuen Klasse vonProduktionsdruckern aus erster Hand zu erleben. Media kit availablehere (https://drive.google.com/drive/folders/1AfsbDnbV672YgyXTtnmCEWylu1qUGb-w?usp=sharing)."Wir freuen uns, unsere erste 3D-Produktionsplattform auf derFormnext 2018 zu präsentieren", sagte Jakub (Kuba) Graczyk,Mitbegründer und CEO von NXT Factory. "Die heutigenLasersinteranlagen, bei denen ihre produktionsgerechtenthermoplastischen Eigenschaften im Vordergrund stehen, sind für unszu langsam", so Graczyk. "In Anbetracht dieser Möglichkeit ziehen wiralle Register, um sicherzustellen, dass unsere ersten beiden3D-Produktionssysteme - der QLS 250 und der QLS 350 - sowohl kognitivarbeiten als auch vernetzt sind und grundlegende Funktionen derIndustrie 4.0 wie Big Data, Cloud Computing und Sensorik nutzen.""Wir entwickeln unternehmenseigene Deep-Learning-Algorithmen, umprädiktive und präskriptive Entscheidungen in Echtzeit zu treffen,die darauf ausgelegt sind, die Systemleistung zu optimieren und diebesten verfügbaren Parameter zu liefern", sagt Tomasz Cieszynski,Mitbegründer und CTO von NXT Factory. "Das System ist wie einkognitiver Formenfluss für das Spritzgießen, das aber speziell fürdie flexible, additive Fertigung in Echtzeit entwickelt wurde.""Wir sind in guter Gesellschaft", sagte Avi Reichental,Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der NXT Factory. "Eine echtewerkzeuglose, skalierbare Alternative zum traditionellen Spritzgießenzu bieten, ist eine bahnbrechende neue Möglichkeit, die traditionelleLasersinter- und Filamentextrusionstechnologien nicht wirklichanbieten können. Der sofortige Erfolg neuer Additivtechnologien wieMulti-Jet Fusion verheißt Gutes für unser QLS(TM)-System. Im nächstenSchritt versprechen wir uns von Thermoplasten in der additivenFertigung eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und desProduktionsvolumens".Informationen zu NXT FactoryNXT Factory ist Vorreiter bei der Entwicklung derQuanten-Lasersinter-Technologie (QLS(TM)), mit der thermoplastischeKunststoffe in überzeugender Geschwindigkeit und Größe herstelltwerden können. Das Unternehmen nutzt diese Technologie in seinenersten industriellen Systemen fürHochgeschwindigkeits-Additivfertigung und verfolgt damit das Ziel,das traditionelle Spritzgießen von Kunststoffteilen im großen Stil zuersetzen. NXT Factory ist davon überzeugt, dass Produkte, die derzeitim Spritzgussverfahren hergestellt werden, mit der von NXT Factoryentwickelten QLS(TM)-Technologie besser, schneller undkostengünstiger produziert werden können. Unser Ziel ist es, denÜbergang der additiven Fertigung vom Rapid Prototyping zurindustriellen Serienfertigung zu beschleunigen. Unserer Arbeitbasiert auf den Errungenschaften der Menschen, die im Bereich deradditiven Fertigung Pionierarbeit geleistet haben. Nur dank ihrenbahnbrechenden Ideen besteht die additive Fertigung in der Form, wiewir sie heute kennen. Deshalb ehren wir sie, indem wir ihreErkenntnisse in der Weiterentwicklung der additiven Technologieeinsetzen, deren Wachstum nicht aufzuhalten ist. WeitereInformationen finden Sie unter www.NXTFactory.com.