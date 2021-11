NXP Semiconductors Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Kurs der Aktie Nxp Semiconductors steht am 23.11.2021, 11:14 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 221.87 USD. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Nxp Semiconductors auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Nxp Semiconductors schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,02 % und somit 0,74 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,77 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nxp Semiconductors liegt bei einem Wert von 13,58. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 80,2) unter dem Durschschnitt (ca. 83 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nxp Semiconductors damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Nxp Semiconductors-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 15 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (237,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 221,87 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Nxp Semiconductors eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

