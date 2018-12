NW Bio gibt im Rahmen einer britischen Immobilientransaktion eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von rund 47,3 Mio. USD bekannt

Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Northwest Biotherapeutics(OTCQB: NWBO) -- ("NW Bio"), ein Biotechnologieunternehmen, das unterder Bezeichnung DCVax® personalisierte Immuntherapien für solideTumorerkrankungen entwickelt, gab heute bekannt, dass es mit einemgroßen multinationalen Unternehmen Vereinbarungen über eine dieLiegenschaft des Unternehmens in der Nähe von Cambridge,Großbritannien, betreffende Paket-Akquisition getroffen hat. Gemäßdiesen Vereinbarungen- wird das Unternehmen den größten Teil seines britischen Eigentumsan den multinationalen Konzern verkaufen.- Das Unternehmen wird bei Abschluss eine Barzahlung in Höhe von 37,5Millionen GBP (ca. 47,3 Millionen USD) erhalten.- Das Unternehmen behält das Eigentum an 17 Hektar der Liegenschaft,die vom Verkauf ausgeschlossen sind, und von denen das Unternehmenglaubt, dass sie in Zukunft einen erheblichen Mehrwert habenwerden.- Das Unternehmen wird die rund 8.000 Quadratmeter großeProduktionsstätte, die das Unternehmen auf dem Gelände gebaut hat,sowie erhebliche angrenzende Flächen für bis zu 40 Jahre zugünstigen Konditionen zurückmieten.Der für den Verkauf des größten Teils der britischen Liegenschaftzu zahlende Barkaufpreis wird einen nicht kapitalverwässerndenBruttoerlös von rund 47,3 Mio. USD einbringen. Die Transaktionskostenfür Makler- und Anwaltskosten werden voraussichtlich etwa 1,3Millionen GBP betragen. Das Unternehmen beabsichtigt, denTransaktionserlös für die Verpflichtungen und Operationen desUnternehmens zu verwenden.Das Unternehmen erwarb das Grundstück für rund 18 Millionen GBP.Die nachfolgenden Investitionen des Unternehmens in die Liegenschaftkonzentrieren sich auf die 8.000 Quadratmeter großeProduktionsstätte, einschließlich Renovierungen, strukturelleVerbesserungen, Erweiterung einer zusätzlichen Innenfläche und denBau erster Reinraum-Fertigungsräume. Das Unternehmen wird den Wertund die Nutzung dieser Investitionen durch die günstige Rückmietungdieser Produktionsstätte behalten. Das Unternehmen behält sich auchdie Freiheit vor, weitere Änderungen, Ergänzungen und Verbesserungenvorzunehmen.Die Rückmietung der Produktionsstätte erfolgt zunächst für 20Jahre, mit einer Verlängerung zu den gleichen Bedingungen, nach Wahldes Unternehmens, um weitere 20 Jahre. Die Miete wird ermittelt,indem die gesamte Produktionsstätte als Lager bewertet wird. Für daserste Jahr ist keine Miete zu zahlen. Ab dem zweiten Jahr beträgt dieMiete etwa 5,76 GBP pro Quadratfuß und Jahr, mit begrenztenAnpassungen alle fünf Jahre.Der Mietvertrag umfasst wesentliche angrenzende Flächen,einschließlich eines Flächenparkplatzes für das Abstellen von 600Fahrzeugen, sowie für Ausrüstungen, Anlagen und Einrichtungen, dieden Betrieb in der Produktionsstätte unterstützen oder damitverbunden sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass es durch deninternen Ausbau weiterer Produktionsanlagen in dieser Einrichtung inder Lage sein wird, die Produktion von DCVax®-Produkten für bis zu10.000 Patienten pro Jahr zu unterstützen.Die Liegenschaft und die Produktionsstätte befinden sich im Herzendes "Goldenen Dreiecks", das aus führenden akademischen Zentren undschnell wachsenden Forschungs- und Entwicklungszentren besteht, ausdenen das Unternehmen das für seinen Betrieb erforderliche technischePersonal gewinnen kann. Die Liegenschaft und die Produktionsstättebefinden sich außerdem auf oder in der Nähe von wichtigenVerkehrsadern, einschließlich des nahe gelegenen Stanstead Airport,dem wichtigsten Luftverkehrsknotenpunkt."Nun, da die Daten aus unserer klinischen Phase-III-Studie mitDCVax®-L weiter gereift sind und ein weiteres ermutigendes Bild fürden Überlebensvorteil für Patienten liefern, und wir bereit sind, diemonatelangen Arbeiten zum Abschluss der Studie fortzusetzen, freuenwir uns sehr, neue Rücklagen für diese Arbeit zu haben", kommentierteLinda Powers, CEO von NW Bio. "Wir freuen uns auch darauf, weitereDCVax®-Direct-Studien durchzuführen.""Wir freuen uns besonders, diese Finanzierung auf unverwässerterBasis zu erhalten und unsere Aktivitäten mit der britischenProduktionsstätte im Rahmen des günstigen Lease-Back-Verfahrensnahtlos fortzusetzen."Informationen zu Northwest BiotherapeuticsNorthwest Biotherapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen mitdem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Immuntherapieprodukten, dieKrebs wirksamer als die gegenwärtig verfügbaren Therapiemethodenbehandeln, keine Toxizität aufweisen und auf kosteneffektiver Basissowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa hergestelltwerden. Das Unternehmen verfügt über eine umfassendeTechnologieplattform für DCVax dendritische, zellbasierte Impfstoffe.Das wichtigste Programm des Unternehmens ist eine Phase-III-Studiemit DCVax®-L mit 331 Patienten, bei denen Glioblastoma multiforme(GBM) neu diagnostiziert wurde. GBM ist die aggressivste undtödlichste Form eines Hirntumors und eine äußerst seltene Krankheit.Das Unternehmen führt außerdem eine Phase-I/II-Studie mitDCVax®-Direct an allen inoperablen soliden Tumoren durch. DerStudienabschnitt Phase I mit 40 Patienten ist abgeschlossen undbefindet sich in Vorbereitung auf Phase II. Zuvor hatte dasUnternehmen gemeinsam mit der University of Pennsylvania einePhase-I/II-Studie mit DCVax®-L bei metastatischem Ovarialkrebsdurchgeführt.HaftungsausschlussAussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Faktensind, einschließlich Aussagen, die die künftige Behandlung vonPatienten mit DCVax und künftige klinische Studien betreffen, sindzukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995. Begriffe wie "erwarten", "glauben","vorhaben", "entwerfen", "planen", "fortfahren", "können", "werden","rechnen mit" und ähnliche Ausdrücke dienen zur Kennzeichnungzukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichtetenAussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Der Abschluss derin dieser Pressemitteilung beschriebenen Immobilientransaktionen inGroßbritannien hängt von der Erfüllung bestimmter üblicherAbschlussbedingungen ab. Wir können nicht garantieren, dass wir diePläne, Absichten oder Erwartungen, die in unseren zukunftsgerichtetenAussagen dargelegt werden, tatsächlich erreichen, und aufgrund dessensollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diesezukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnissekönnen stark von den in zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagtenabweichen. Insbesondere liegen einige wichtige Faktoren vor, die zueiner wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von denErwartungen führen können, unter anderem Risiken im Zusammenhang mitder Fähigkeit des Unternehmens, die Studien rechtzeitigabzuschließen, Ungewissheiten rund um den Ablauf der klinischenStudien, Ungewissheiten bezüglich der zeitgerechten PflichterfüllungDritter, Risiken im Zusammenhang damit, ob die Produkte desUnternehmens sich als sicher und wirksam erweisen, Risiken imZusammenhang mit der fortwährenden Fähigkeit des Unternehmens,zusätzliches Kapital zu beschaffen, sowie sonstige Risiken, die inden Unterlagen dargelegt werden, die das Unternehmen bei derSecurities and Exchange Commission ("SEC") hinterlegt hat. WeitereInformationen zu den vorgenannten Risikofaktoren und anderen Faktoreneinschließlich der Risikofaktoren, die die Ergebnisse desUnternehmens beeinflussen könnten, sind den bei der SEC eingereichtenUnterlagen zu entnehmen. Außerdem können weitere Faktoren vorliegen,die oben nicht erwähnt oder nicht in den SEC-Unterlagen desUnternehmens enthalten sind, und die bewirken können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichtetenAussagen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keineVerpflichtung, jegliche zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund vonneuen Informationen, künftigen Ereignissen oder Entwicklungen zuaktualisieren, sofern dies nicht durch die Wertpapiergesetzevorgeschrieben ist.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/783522/NW_Bio_logo_Logo.jpgPressekontakt:Les Goldman240-234-0059lgoldman@nwbio.comOriginal-Content von: Northwest Biotherapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuell