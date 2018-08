NVR: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "NVR":

In unserer neuen Analyse nehmen wir NVR unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Wohnungsbau". Die NVR-Aktie notierte am 24.08.2018 mit 2652,22 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NVR liegt bei einem Wert von 15,65. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Home & Office Products" (KGV von 29,33) unter dem Durschschnitt (ca. 47 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist NVR damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die NVR-Aktie hat einen Wert von 53,28. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,71). NVR ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,71). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für NVR.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt NVR mit einer Rendite von -0,93 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,45 Prozent. Auch hier liegt NVR mit 2,38 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.