NVIDIAs Kryptowährungsgeschäft ist nicht so wichtig

Der Chip-Hersteller NVIDIA (WKN:918422) wird oft in Diskussionen über Kryptowährungen erwähnt. NVIDIAs High-End-PC-Grafikprozessoren, die üblicherweise für Spiele verwendet werden, versorgen auch Krypto-Mining-Rigs.

Während NVIDIAs kürzlichem Einbruch von seinen historischen Höchstständen behaupteten die Bären, dass die sinkenden Kryptopreise die Nachfrage nach NVIDIAs Grafikprozessoren drosseln würden. Anfang April erklärte der Wells-Fargo-Analyst David Wong, dass es „mehrere Risiken im Zusammenhang mit Nvidias Exposition gegenüber dem Krypto-Mining“ gebe, die „Nvidias Juli-Quartal 2018 und die folgenden Quartale beeinflussen könnten“.

Joseph Moore von Morgan Stanley feuerte jedoch kürzlich zurück und erklärte: „Zusätzlich zu den längerfristigen Trends bei den Dateninvestitionen sehen wir kurzfristigere Treiber bei der Kompensation der Kryptoschwäche und Fortschritte bei der Inferenz im Rechenzentrum (maschinelles Lernen), die die langfristigen Möglichkeiten erweitern.“

Ich denke, Moores Argument macht Sinn, da das Kryptowährungsgeschäft von NVIDIA keine wirklich tragende Säule des Wachstums ist. Die Investoren sollten verstehen, wofür die Miner die Karten von NVIDIA tatsächlich verwenden, wie viel Umsatz diese Karten generieren und welche Risiken mit dem Kryptomarkt verbunden sind.

Die Miner verwenden für den Abbau von Bitcoin, der bekanntesten Kryptowährung, im Allgemeinen keine Karten von NVIDIA oder AMD (WKN:863186). Stattdessen kommen die Karten beim Mining von „alternativen“ Kryptowährungen wie Ethereum, die oft profitabler sind als Bitcoin, zum Einsatz. Die Bitcoin-Miner verwenden in der Regel größere, spezielle Mining-Rigs mit ASIC-Chips anstelle von GPUs.

NVIDIAs High-End-Karten sind teurer als die von AMD, sind jedoch leistungsfähiger, benötigen weniger Strom und lassen sich leichter aufrüsten. Allerdings können AMDs Grafikprozessoren bestimmte Mining-Algorithmen wie EThash für Ethereum und CryptoNight effizienter verarbeiten als vergleichbare Grafikprozessoren von NVIDIA.

Ein einziges Mining-Rig erfordert mehrere High-End-GPUs. Die Miner erteilen häufig Großaufträge für NVIDIA- und AMD-Grafikkarten, was das Marktangebot drosselt und die Preise in die Höhe treibt.

Dieser Mangel frustrierte einerseits die Spieler, die keine Gaming-GPUs zu vernünftigen Preisen kaufen konnten, andererseits NVIDIA und AMD, die die steigende Nachfrage nicht befriedigen konnten. Um diesen Zustand noch zu verstärken, drosselten große Chipaufträge von Bitmain, dem größten ASIC-Maschinenhersteller der Welt, die Fähigkeit von TSMC — der weltweit größten Fertigungsanlage –, neue Chips für NVIDIA und AMD herzustellen.

Im vergangenen November gab NVIDIA bekannt, dass es im dritten Quartal 70 Millionen US-Dollar aus Kryptoprodukten erwirtschaftet hat, gegenüber 150 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. NVIDIAs CFO Colette Kress gab während der Telefonkonferenz zum vierten Quartal keine genauen Beträge bekannt und stellte fest, dass „die Kryptowährungstrends wahrscheinlich volatil bleiben werden“, erklärte aber, dass „die starke Nachfrage im Kryptowährungsmarkt unsere Erwartungen übertraf.“

Kress sagte, dass NVIDIA einen Teil der Kryptomarktnachfrage mit einem speziellen Board aus dem OEM-Geschäft statt mit seinen Gaming-GPUs erfüllt habe, was den Druck auf den Gaming-Markt verringern könnte. Sie fügte hinzu, dass das Kryptogeschäft „schwer zu beziffern“ sei, habe aber „einen höheren Umsatzanteil als im Vorquartal“ generiert.

Die Kryptoumsätze von NVIDIA machten im zweiten Quartal 7 % und im dritten Quartal 3 % des Umsatzes aus, sodass wir davon ausgehen können, dass der Prozentsatz weiterhin im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Dennoch stieg der Gesamtumsatz von NVIDIA im zweiten Quartal um 56 % jährlich, im dritten Quartal um 32 % und im vierten Quartal um weitere 34 % — angetrieben durch die Stärke der Geschäftsbereiche Spiele, professionelle Visualisierung und Rechenzentren.

Die Bedeutung der Kryptowährungsminer für die langfristige Entwicklung von NVIDIA ist übertrieben, aber der Kryptomarkt birgt immer noch zwei Hauptrisiken für den Chiphersteller.

Erstens könnte eine anhaltende Versorgungskrise die PC-Spieler verunsichern, die stattdessen billigere Produkte kaufen könnten. Aus diesem Grund forderte NVIDIA die Händler auf, Massenbestellungen einzuschränken, entwickelt neue spezielle Kryptoboards und neue GPUs, die den Mining- und Unternehmensmarkt von seinem Kernmarkt trennen könnten.

Zweitens könnten sinkende Kryptopreise dazu führen, dass die Miner ihre Verluste reduzieren wollen und den Markt mit gebrauchten GPUs zu niedrigen Preisen überschwemmen. Dies wäre zwar ein Segen für die Spieler, doch damit könnten die neuen GPUs von NVIDIA und AMD durch gebrauchte zu spottbilligen Preisen kannibalisiert werden.

Die Investoren sollten bedenken, dass die Kryptowährungsminer nur einen kleinen Teil des Gesamtgeschäfts von NVIDIA ausmachen und dass die Stärke der Geschäftsbereiche Spiele, professionelle Visualisierung und Rechenzentren die Volatilität dieses Marktes ausgleichen sollte.

Die Anleger sollten jedoch die Auswirkungen des Kryptomarktes auf das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im GPU-Markt nicht außer Acht lassen. Wenn dieses empfindliche Gleichgewicht nicht aufrechterhalten wird, könnten die GPU-Preise entweder steigen oder fallen, was das Gesamtwachstum von NVIDIA beeinträchtigen könnte.

