NVIDIA vs. INTEL: Wer macht das Rennen im autonomen Fahren?

Liebe Leser,

NVIDIA ist eines der vielversprechendsten Unternehmen aus der Technologiebranche. So zumindest die Meinung vieler Branchenexperten. Was die GPU-Technologie angeht, hat das Unternehmen sogar das Know-how, Big Playern wie INTEL selbst im CPU-Bereich die Stirn zu bieten. Beide verfolgen z.B. im Bereich Data Center etwas differenzierte Strategien und es wird spannend zu sehen sein, welche der beiden sich durchsetzt. So will ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.