NVIDIA und der Krypto-Kater

Der Grafikprozessor-Designer NVIDIA (WKN:918422) meldete am Donnerstagabend die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019. Das Unternehmen übertraf seine eigene Gewinnprognose, obwohl es hinter den Umsatzprognosen des Managements zurückblieb. Hier ist ein genauerer Blick auf die Ergebnisse von NVIDIA im dritten Quartal.

Datenquelle: NVIDIA.

CEO Jensen Huang erklärte während der Telefonkonferenz, wie schwer sich das unsanfte Erwachen nach dem Kryptowährungsboom ausgewirkt habe.

Wir waren natürlich überrascht. Wir sind davon wie jeder andere überrascht. Der Krypto-Kater dauerte länger als erwartet. Die Preise begannen zu sinken, und wir erwarteten, dass sie viel schneller fallen würden als sie es taten. Als dies passierte, erwarteten wir, dass die Nachfrage viel schneller steigen würde. Und deshalb denke ich, dass der Vertrieb seine Preise schützen wollte. Die Leute waren wegen der Kryptowährungen unsicher.

Die Nachfrage war unsicher in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem sich der Preis stabilisieren würde. All diese Unsicherheiten, denke ich, haben den Markt etwas länger in der Schwebe gehalten, als wir erwartet haben.