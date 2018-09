NVIDIA: Wie viel Power steckt noch in der Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie des Grafikkartenherstellers NVIDIA gehört zu den absoluten Top-Storys am amerikanischen Markt. In nur drei Jahren schaffte es die Aktie von 30 Dollar auf derzeit über 270 Dollar. Was natürlich die Frage im Markt aufwirft, wie viel Potenzial überhaupt noch hier drin stecken kann. Dabei spricht einiges dafür, dass NVIDIA grundsätzlich seinen Aufwärtstrend weiter fortführen könnte, auch wenn der Gesamtmarkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.