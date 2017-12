NVIDIA: Wie stark könnte der Konkurrenzdruck werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA hat derzeit gegenüber der Konkurrenz einen nicht unerheblichen Vorteil, insbesondere auch im wichtigen Gaming-Segment, das zuletzt ca. 60 % zu den gesamten Umsätzen beigetragen hatte. Auch in den anderen Segmenten hat das Unternehmen einige Vorteile aufzuweisen, auf die ich etwas weiter unten eingehen werde. In der letzten Zeit wird sehr oft darüber spekuliert, dass Intel NVIDIA bei den GPUs in Kürze Marktanteile wegnehmen könnte.

Können Intel und AM gefährlich werden?

Diese Spekulationen finden Nährboden vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Intel den Markt für PC-Prozessoren dominiert und damit eine gute Chance hätte, eigene GPUs an den Mann zu bringen. Gleichzeitig ging Intel zuletzt eine Partnerschaft mit AMD ein. Sollten die Marktanteile von NVIDIA tatsächlich geringer werden, könnte das Unternehmen die Preise für ihre GPUs nicht mehr diktieren und müsste diese gar nach unten anpassen, sodass das Umsatzwachstum im Gaming-Segment einem Risiko ausgesetzt wäre.

Hohe Fan-Base stützt die Umsätze im Gaming-Segment

Bei NVIDIA selbst macht man sich über die derzeit noch schwache Konkurrenz allerdings wenig Sorgen. Wie man kürzlich beteuerte, würde der Großteil der Absätze im Gaming-Segment von Seiten der NVIDIA-Fans kommen, die nicht nur von der Marke überzeugt sind, sondern sich auch dessen bewusst sind, dass AMDs GPUs nicht konkurrenzfähig seien. Intels Prozessoren haben derweil zwar eigene GPUs verbaut, doch diese können den Anforderungen von Spielen im High-End Segment nicht Genüge tragen. AMD GPUs hinken ebenfalls hinterher.

Angriffsfläche Artificial Intelligence?

Weitere Angriffsflächen bieten zwar die anderen Segmente, wie etwa Data Center, Artificial Intelligence oder Autonomous Driving. Doch auch hier kann NVIDIA auf einen Vorteil verweisen. Nämlich der, dass die hier angebotenen GPUs und deren Bediensoftware untereinander kompatibel sind. Es besteht für die Kunden von NVIDIA daher ein hoher Anreiz, auf die Produkte der einen Marke zu setzen. Dies erklärt auch den hohen Anteil an Partnerschaften.

Intel bräuchte viel mehr Zeit um große Marktanteile zu gewinnen

NVIDIA hat in den letzten zehn Jahren konsequent an der Software für die Bedienung der einzelnen Komponenten geforscht und entwickelt. Das Unternehmen geht davon aus, dass selbst, wenn Intel es schaffen würde, mehr Marktanteile bei GPUs zu gewinnen, es mindestens drei Jahre dauern dürfte, bis man seinen Kunden eine ähnliche Software-Umgebung bieten kann wie derzeit NVIDIA. Und selbst dann hätte sich NVIDIA ebenfalls weiter entwickelt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.