NVIDIA: Wie geht es mit dem autonomen Fahren weiter?

Liebe Leser,

die NVIDIA-Aktie gehörte in den letzten Wochen zu den Technologiewerten, die einiges an Federn lassen mussten. Doch anders als z.B. im Falle der Facebook oder Amazon Aktien, stehen hier einige andere Faktoren im Vordergrund. Dennoch, einige Umstände gelten für alle Werte. So dürften sie generell aufgrund der derzeit hohen Bewertungen sowie einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China zusätzlich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.