NVIDIA, Regeneron und Incyte: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der NASDAQ-100 notiert aktuell (Stand 15:00 Uhr) mit 6652.55 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im NASDAQ-100 liegt derzeit bei 42 Prozent (wenig los), die Stimmung ist neutral. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Ganz klar im Fokus der Anleger stehen heute NVIDIA, Regeneron und Incyte, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab, der insgesamt 617 Nachrichten zugrunde liegen.

Den Auftakt macht heute NVIDIA: Während der vergangenen 24 Stunden wurde mehrere wohlwollende Beiträge über NVIDIA in einschlägigen Internet-Foren eingestellt. Die Stimmungsanalyse produzierte daraus ein 'Bullish'-Signal für das Unternehmen, welches in der Vergangenheit mit einer Trefferquote von 87.1 Prozent zutraf. Die Prognose ist, dass der Aktienkurs im Tagesverlauf mindestens +1.1 Prozent zulegt. Für NVIDIA liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 970 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 215.4 USD nahezu unverändert (0%).

Nun zu Regeneron. Für Regeneron liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 897 Prozent. Die Echtzeit Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu Regeneron diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie Regeneron ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -1 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 76.1 Prozent in der Vergangenheit). Die Aktie notiert vorbörslich mit 385.1 USD nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Incyte: Die Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus positiv zu Incyte diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch gute Stimmung der Anleger zu Aktie Incyte ein klares Zeichen für steigende Kurse; dementsprechend liegt hier ein 'Bullish'-Signal vor (Prognose +1.2 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 63.5 Prozent in der Vergangenheit). Für Incyte liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 787 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 99.85 USD nahezu unverändert (0%).

Sie nennen es „das weiße Gold“!

Die Welt würde ohne dieses Metall nicht mehr auskommen. Lithium ist das neue Öl. Erhalten Sie KOSTENLOS die Namen der 5 Lithium-Aktien, die das Jahr 2017 komplett dominieren werden!

JETZT HIER klicken – Report KOSTENLOS anfordern!

Ein Beitrag von Sentiment Investor.