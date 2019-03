NVIDIA: Der Bericht war eine Katastrophe, aber der Markt war erleichtert, dass der Ausblick nicht schlimmer war

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA (WKN:918422) meldete die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2019 am letzten Donnerstag nach Börsenschluss. Im Quartal sank der Umsatz um 24 %, das Ergebnis je Aktie um 48 % und der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn pro Aktie um 53 %.

Die Investoren wussten bereits, dass die Zahlen des Spezialisten für Grafikprozessoren (GPU) sehr enttäuschend sein würden. Das liegt daran, dass das Unternehmen am 28. Januar seinen bereits schwachen Ausblick für das Quartal zurückgenommen hat, wobei es unter anderem auf die Verlangsamung des globalen Wachstums, insbesondere in China, verwies.

Die Aktien von NVIDIA schlossen am Freitag mit 1,8 % im Plus. Wir können den leichten Gewinn wahrscheinlich darauf zurückführen, dass viele schlechte Nachrichten bereits in die Aktie eingepreist waren – die Aktien stürzten am 28. Januar um fast 14 % ab, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hatte. Der Markt war wohl froh darüber, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie etwas höher lag, als das Unternehmen im revidierten Ausblick angenommen hatte, und dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wahrscheinlich nicht so schlecht war, wie einige befürchtet hatten.

NVIDIA-Aktien sind 2019 bis letzten Freitag um 17,9 % gestiegen, obwohl die Aktien im Vergleich zum letzten Jahr um fast 35 % gefallen sind. Der S&P 500 hat in diesen Zeiträumen 11 bzw. 4,9 % Rendite erzielt.

Die wichtigsten Kennzahlen

Kennzahl Q4 2019 Q4 2018 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 2,21 Mrd. USD 2,91 Mrd. USD (24 %) Betriebsergebnis 294 Mio. USD 1,07 Mrd. USD (73 %) Nettogewinn 567 Mrd. USD 1,12 Mrd. USD (49 %) GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) 0,92 USD 1,78 USD (48 %) Bereinigter Gewinn pro Aktie 0,80 USD 1,72 USD (53 %)

DATENQUELLE: NVIDIA. GAAP = ALLGEMEIN ANERKANNTE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Die Bruttomarge nach GAAP lag im ersten Quartal bei 54,7 % und damit unter der des Vorjahresquartals von 61,9 %. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 56 %, nach 62 % im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres.

Im Geschäftsjahr 2019 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf 11,72 Mrd. US-Dollar, das GAAP-Ergebnis pro Aktie um 38 % auf 6,63 US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie um 35 % auf 6,64 US-Dollar.

Im Quartal hatte NVIDIA ursprünglich Einnahmen von 2,7 Mrd. US-Dollar prognostiziert, plus/minus 2 %, diese Prognose aber am 28. Januar reduziert, und zwar auf 2,2 Mrd. US-Dollar, plus/minus 2 %. Damit hat das Umsatzergebnis den gesenkten Ausblick planmäßig erreicht. Das Unternehmen gibt keine direkte Gewinnprognose ab, aber aus den Erwartungen, die es für uns formuliert, konnten wir berechnen, dass ein bereinigter Gewinn pro Aktie von etwa 0,77 US-Dollar erwartet wurde. Damit übertraf NVIDIA seinen gesenkten bereinigten Gewinnausblick leicht.

Die schlechten Ergebnisse beim Gaming beeinträchtigen die Gesamtergebnisse

Plattform Q4 2019 (YOY) Veränderung im Quartalsvergleich Gaming 954 Mio. USD (45 %) (46 %) Rechenzentrum 679 Mio. USD 12 % (14 %) Professionelle Visualisierung 293 Mio. USD 15 % (4 %) Automotive 163 Mio. USD 23 % (5 %) OEM und IP* 116 Mio. USD (36 %) (22 %) Insgesamt 2,21 Mrd. USD (24 %) (31 %)

DATENQUELLE: NVIDIA. *OEM UND IP = ORIGINALHERSTELLER UND GEISTIGES EIGENTUM.

Drei der vier NVIDIA-Plattformen – Rechenzentrum, professionelle Visualisierung und Auto – konnten im Jahresvergleich wachsen, obwohl sie alle gegenüber dem letzten Quartal an Boden verloren haben. Ihre Zuwächse gegenüber dem Vorjahr reichten jedoch nicht aus, um die schreckliche Entwicklung im Bereich Gaming zu kompensieren, da dieser Bereich von überragender Bedeutung für das Unternehmen ist. CFO Colette Kress erläuterte bei der Telefonkonferenz die drei Gründe für das schlechte Quartal im Gaming-Bereich:

„Erstens hat uns der Lagerbestand an GPUs nach dem Absturz des Kryptomarktes dazu veranlasst, die Lieferungen zu reduzieren, um den Verkauf des Bestandes zu ermöglichen. Wir gehen davon aus, dass sich die Lagerbestände der Vertriebskanäle im ersten Quartal normalisieren werden, in Übereinstimmung mit dem Zeitplan für das erste bis zweite Quartal, den wir im Rahmen unserer vorherigen Ergebnisplanung festgelegt hatten. Zweitens beeinträchtigten die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen, insbesondere in China, die Nachfrage der Verbraucher nach unseren GPUs.

Und drittens waren die Umsätze bestimmter High-End-GPUs mit unserer neuen Turing-Architektur … niedriger, als wir das für die Einführung einer neuen Architektur erwartet hatten. Diese Produkte bieten einen revolutionären Leistungs- und Innovationssprung mit Echtzeit-Raytracing und KI-Fähigkeiten, aber einige Kunden haben ihren Kauf möglicherweise verzögert, während sie auf niedrigere Preise oder eine weitere Demonstration der RTX-Technologie in Spielen gewartet haben.“



Was die Verlangsamung des Rechenzentrumsgeschäfts betrifft, das in den letzten Jahren stark zugenommen hatte, sagte NVIDIA am 28. Januar, dass eine „Anzahl von prognostizierten Geschäften im letzten Monat des Quartals noch nicht abgeschlossen wurde, da die Kunden zu einem vorsichtigeren Ansatz übergegangen sind“. Diese Zurückhaltung war in allen Branchen weit verbreitet und beruhte auf der Sorge um eine sich verlangsamende Weltwirtschaft.

Ausblick

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 erwartet NVIDIA einen Umsatz von 2,20 Mrd. US-Dollar, plus/minus 2 %. Das entspricht zur Jahresmitte einem Rückgang von 31 % gegenüber dem Vorjahr und ist gegenüber dem vierten Quartal unverändert. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen „flachen oder leicht rückläufigen“ Umsatz.

Nach dem, was in diesem Quartal mit der viel zu rosigen Anfangsprognose passierte, und angesichts der Tatsache, dass Kress zu dem Ergebnis sagte, dass die „Visibilität im aktuellen vorsichtigen Ausgabenumfeld gering bleibt und wir erst im Laufe des Jahres eine deutliche Erholung im Rechenzentrumsbereich prognostizieren“, sollten die Investoren vielleicht nicht allzu viel Vertrauen in die Gesamtjahresprognose setzen.

Ein „turbulentes Quartal“

In seinem Bericht fasste NVIDIA-CEO Jensen Huang das Quartal mit den Worten zusammen, dass es „ein turbulenter Abschluss eines großartigen Jahres“ gewesen sei. Einige Faktoren – wie die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen – waren und sind außerhalb der Kontrolle des Unternehmens, jedoch machte das Topmanagement einige Fehler, die das Elend noch verschlimmerten.

Obwohl die Dinge noch für eine Weile etwas holprig bleiben könnten, ist das langfristige Bild für NVIDIA nach wie vor attraktiv, wie ich schon im letzten Quartal geschrieben habe:

An den rosigen langfristigen Wachstumsprognosen des Spielemarktes oder der Position von NVIDIA als dominanter Anbieter von Grafikkarten für Gamer hat sich nichts geändert. Darüber hinaus bleiben die Wachstumschancen durch KI und selbstfahrende Autos weiterhin stark.

Bist du bereit, wie ein Profi zu investieren? Profis schätzen nicht den richtigen Zeitpunkt ab, um zu kaufen oder zu verkaufen. Sie bauen Finanzmodelle, um den Wert eines Unternehmens zu errechnen und sie nutzen diese Modelle, um Schnäppchen zu jagen. Jetzt kannst du hinter den Vorhang blicken und sehen wie diese Modelle funktionieren. Im neuen Sonderbericht von The Motley Fool Deutschland bringt dir unser Geschäftsführer bei, wie man Finanzmodelle baut. Klick hier, um deine kostenlose Kopie zu sichern.



Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 16.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt NVIDIA.

Motley Fool Deutschland 2019