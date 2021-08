NVIDIA, Alibaba & Facebook Aktien: NYSE-Veteran bringt den Ball ins Rollen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Der erfahrene Händler David Green war am Montagmorgen wieder live auf Benzinga zu sehen, und der langjährige Händler machte einige Bewegungen bei einigen bekannten Aktien wie NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Facebook Inc (NASDAQ:FB) und Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA).

Die NVIDIA-Aktie eröffnete bei $210,50 pro Aktie. In den ersten 45 Handelsminuten stiegen die Aktien schnell auf fast $216. Jemand in Greens privatem Handelsraum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung