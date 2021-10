NVIDIA-Aktie: Kurze Verschnaufpause?

Im Verlauf der vergangen Woche haben die Aktien der NVIDIA Corporation 4,52 % an Wert verloren. Das Papier gehört somit zu den Verlieren der Woche.

Die anhaltende Knappheit an Halbleitern hebt das Risiko, dass Nvidia in Zukunft Umsatzeinbußen auf Grund von Lieferengpässen hinnehmen muss.

Die Chartanalyse-Trends sehen einen kurzfristig weiterhin fallenden Kurs. Dennoch bleibt die Aktie mittel- und langfristig eine gute Anlage, nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung