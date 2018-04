NVIDIA-Aktie: Aufwärtsmarsch! Erreicht die Aktie neue Höhen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia ist ein in Deutschland mittlerweile wohl etwas bekannteres Unternehmen aus den USA, das sich vor allem als Hersteller von Hardware einen Namen gemacht hat. Dabei wird der Wert in Deutschland massiv gehandelt und auch in Foren gesucht. Die Handelssicherheit ist schon aus diesem Grund relativ groß. Zudem ist der Hersteller in den großen US-Indizes wie dem Nasdaq 100 zu Hause ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.