NVIDIA-Aktie: Aufschwung kommt bald!

Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) rutschte am Dienstag um fast 5 % ab, im Einklang mit dem S&P 500, der um 1,7 % handelte. Die Aktie befindet sich in letzter Zeit in einem starken Abwärtstrend und ist seit ihrem Höchststand von 289,46 $ am 29. März um etwa 35 % gefallen. Ein Abwärtstrend tritt auf, wenn eine Aktie eine Reihe von niedrigeren… Hier weiterlesen