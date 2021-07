NVIDIA, AMD oder Intel: Welche Chip-Aktie ich jetzt eher kaufen würde

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der PHLX Semiconductor Sector Index hat bisher in diesem Jahr solide Gewinne erwirtschaftet, trotz der Chip-Knappheit und des Ausverkaufs von Tech-Aktien zu Beginn des Jahres 2021. Allerdings haben nicht alle Komponenten des Indexes Feuer gefangen.

Während die Aktie von NVIDIA (WKN: 918422) aufgrund der starken Ergebnisse des Spiele- und Rechenzentrumsgeschäfts nach oben geschossen ist, konnte der Aktienkurs von Advanced Micro Devices (WKN: 863186) sein großartiges Momentum aus dem Jahr 2020 nicht aufrechterhalten und ging in Richtung Süden. Die Aktie von Intel (WKN: 855681) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, da sich aus dem Quartalsbericht im April eine Reihe von Alarmzeichen herauslesen ließen.

Chart erstellt mit YCharts; prozentuale Entwicklung von AMD, Intel und NVIDIA sowie des Halbleiter-Benchmarkindex PHLX seit Jahresanfang 2021

Bedeutet dies also, dass man am ehesten bei NVIDIA zuschlagen sollte? Oder wird sich das Schicksal von AMD und Intel in der zweiten Jahreshälfte wenden, sodass sie potenziell bessere Käufe sind als die hoch bewertete NVIDIA? Lasst uns der Sache auf den Grund gehen.

NVIDIA: Profitiert von gleich mehreren langfristigen Trends

Man kann mit Sicherheit sagen, dass NVIDIA auf allen Zylindern zündet, denn fast alle Geschäftsbereiche des Unternehmens verzeichneten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ein atemberaubendes Wachstum. Mit Ausnahme des Automobilgeschäfts, das einen Umsatzrückgang von 1 % aufwies, verzeichneten die Segmente Gaming, Rechenzentren, professionelle Visualisierung und OEM (Original Equipment Manufacturer) in unterschiedlichem Maße beeindruckende Zuwächse während des Quartals.

Infolgedessen stieg der Gesamtumsatz von NVIDIA im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 84 % auf 5,66 Mrd. US-Dollar, während sich der Non-GAAP-Gewinn auf 3,66 US-Dollar pro Aktie mehr als verdoppelte. Die Prognose des Unternehmens war ebenfalls solide: Der geschätzte Umsatz für das zweite Quartal in Höhe von 6,3 Mrd. US-Dollar wird in der Mitte der Prognosespanne um fast 63 % gegenüber dem Vorjahr steigen.

NVIDIA kann solch hohe Wachstumsraten über das Jahr 2021 hinaus aufrechterhalten, da die Märkte für Rechenzentren und Spiele, die fast 85 % des Gesamtumsatzes ausmachen, auf langfristigen Wachstumsfaktoren beruhen. Der Umsatz des Rechenzentrumssegments erreichte im vergangenen Quartal erstmals die Marke von 2 Mrd. US-Dollar und verzeichnete ein Wachstum von 79 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. NVIDIA führt das herausragende Wachstum des Segments auf die starke Nachfrage von Cloud-Hyperscalern zurück, die seine GPUs (Graphics Processing Units) für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (AI) einsetzen.

NVIDIA sagt, dass seine Rechenzentrums-GPUs „bei allen großen Hyperscalern und Cloud-Service-Providern weltweit eingesetzt werden und wir sehen eine steigende Nachfrage in den kommenden Quartalen“. Das ist nicht überraschend, denn die Nachfrage nach Rechenzentrums-GPUs könnte bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 42 % wachsen und einen Umsatz von 20,6 Mrd. US-Dollar erreichen. NVIDIA befindet sich in einer soliden Position, um diese Chance zu nutzen, da das Unternehmen seine Grafikprozessoren an die führenden Cloud-Service-Provider liefert und Schritte unternommen hat, um seine Umsatzströme zu diversifizieren.

Der über 80%ige Marktanteil von NVIDIA bei Gaming-Grafikkarten wird dem Unternehmen weiteren Rückenwind geben. Der Umsatz mit Videospielen hat sich im letzten Quartal auf 2,76 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt. Jon Peddie Research schätzt, dass der Markt für dedizierte Gaming-GPUs von 23,6 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr auf mehr als 54 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 ansteigen könnte. Der dominante Marktanteil von NVIDIA bedeutet, dass das Unternehmen von den zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten stark profitieren könnte.

Advanced Micro Devices: Vergrößert den Vorsprung vor Intel

Der Kursrückgang der AMD-Aktie ist nicht gerechtfertigt, da sich das beeindruckende finanzielle Wachstum des Chipherstellers nach einem starken Jahr 2020 auch in diesem Jahr fortgesetzt hat. AMD ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 ein Umsatzwachstum von 50 % zu erzielen, nachdem es zu Beginn des Jahres mit einem Anstieg von 37 % rechnete. Die Marktanteilsgewinne des Unternehmens auf dem Client- und Server-CPU-Markt (Central Processing Unit) sowie die wachsende Nachfrage nach Grafikkarten haben das Unternehmen dazu ermutigt, die Prognose anzuheben.

Allerdings kann AMD vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres noch mehr zulegen. Schließlich hat das Unternehmen im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 93 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,4 Mrd. US-Dollar verzeichnet, was über den Erwartungen des Marktes lag. Das Unternehmen zieht die richtigen Fäden, um sicherzustellen, dass es seine hohen Wachstumsraten beibehält. Dazu gehört auch der kontinuierliche Zuwachs von Marktanteilen zulasten von Intel.

Die populäre Videospiel-Distributionsplattform Steam berichtet, dass AMDs Anteil am Client-CPU-Markt nun 30 % überschritten habe – eine massive Verbesserung gegenüber dem Marktanteil von vor drei Jahren, als AMD gerade einmal 16 % hielt. AMDs Zuwächse wurden durch einen überlegenen 7-Nanometer-Fertigungsprozess vorangetrieben, während Intels konkurrierende Chips erst später in diesem Jahr auf den Markt kommen werden.

Aber AMD scheint drauf und dran zu sein, den Abstand zu „Chipzilla“ zu vergrößern, da der Foundry-Partner von AMD, Taiwan Semiconductor Manufacturing (WKN: MA3787), an einem Prozess mit noch kleineren 5- und 6-Nanometer-Strukturen arbeitet. Ein solcher Schritt wird AMDs Ryzen-CPUs wahrscheinlich einen weiteren Leistungsschub geben und sicherstellen, dass sie sich weiterhin wie warme Semmeln verkaufen.

Auf der anderen Seite wird der massive Anstieg der Verkäufe von Gaming-Grafikkarten, wie bereits besprochen, auch Rückenwind für AMD sein. Das liegt daran, dass AMD auf dem GPU-Markt die zweite Geige hinter NVIDIA spielt und die zusätzlichen Umsatzmöglichkeiten dort könnten den Umsatz auf lange Sicht erheblich steigern. Wenn man dann noch andere Katalysatoren wie den neuen Konsolenzyklus hinzunimmt, der AMD einen erheblichen Auftrieb gibt, wird es einfacher zu sehen, warum das schnelle Wachstum des Unternehmens hier zu bleiben scheint.

Intel: Die Probleme verhärten sich wieder

Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten befindet sich Intel in ungewissem Gelände. Der Chip-Gigant hat es nicht geschafft, sein Mojo wiederzuerlangen, seit er seinen Wettbewerbsvorteil verloren hat. Das zeigte sich in Intels Q1-Ergebnissen, als der bereinigte Umsatz von 18,6 Mrd. US-Dollar im Jahresvergleich unverändert blieb. Die Bruttomarge schrumpfte im Jahresvergleich um 6,1 Prozentpunkte, während die operative Marge um 6,7 Prozentpunkte sank. Infolgedessen sank der Nettogewinn von Intel um 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Dinge werden für Intel im zweiten Quartal noch schlimmer werden. Es wird erwartet, dass der Umsatz und der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 10 bzw. 15 % sinken werden, während der Non-GAAP-Umsatz für das Gesamtjahr voraussichtlich um 7 % auf 72,5 Mrd. US-Dollar fallen wird. Intels schlechte Finanzergebnisse und Aussichten lassen das Unternehmen also hinter Unternehmen wie NVIDIA und AMD zurückfallen, die ein unwiderstehliches Wachstum vorweisen können. Daher sollten wachstumsorientierte Investoren „Chipzilla“ von ihrer Watchlist der zu kaufenden Aktien vorerst streichen.

Mein Gesamturteil

Da Intel aus dem Rennen ist, können Anleger, die eine schnell wachsende Halbleiter-Aktie kaufen wollen, entweder NVIDIA oder AMD wählen. Aus Bewertungssicht scheint AMD der bessere Kauf zu sein, da die Aktie mit dem 36-Fachen des Gewinns über die letzten vier Quartale gehandelt wird, verglichen mit NVIDIAs Multiplikator von fast dem 90-Fachen. AMDs Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9 ist auch viel niedriger als NVIDIAs Multiplikator von fast 25.

In Anbetracht der Tatsache, dass AMDs Wachstumstempo im ersten Quartal besser war als das von NVIDIA und diese Dynamik wahrscheinlich auch für den Rest des Jahres beibehalten wird, sieht es im Moment wie ein Schnäppchen aus. AMD scheint auch ein besserer Kauf für diejenigen zu sein, die nach einer wachstumsstarken Aktie mit einer vernünftigen Bewertung suchen. Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft könnten jedoch auch den Kauf von NVIDIA in Erwägung ziehen, da die Aktie ein Top-Wachstumswert bleiben kann und ihre hohe Bewertung durch ein hervorragendes Wachstum dank riesiger Endmarktchancen rechtfertigt.

Der Artikel NVIDIA, AMD oder Intel: Welche Chip-Aktie ich jetzt eher kaufen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ein wichtiges Anwendungsfeld dieser Chips stellt der boomende E-Sports-Markt dar. Auch dort gibt es gewaltige Chancen.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Dieser Artikel wurde von Harsh Chauhan auf Englisch verfasst und am 29.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Harsh Chauhan hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NVIDIA und Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool empfiehlt Intel.



Motley Fool Deutschland 2021