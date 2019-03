NVIDIA & AMD: Was hat es mit der Rallye auf sich?

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Sowohl die Aktien von NVIDIA (WKN: 918422) wie auch die von AMD (WKN: A0Q4K4) haussieren heute und setzen sich an die Spitze des NASDAQ 100. NVIDIA vereinbart auf der GPU Technology Conference in San Jose (Kalifornien) eine Zusammenarbeit mit den Web Services (AWS) von Amazon (WKN: 906866), um künftig via dem NVIDIA Jetson die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (AI) und Deep Learning für Millionen von Geräten bereitzustellen.

Der NVIDIA Jetson ist nach Unternehmensangaben das schnellste und stromsparendste integrierte Gerät im Feld AI-Computing. In unserem ausführlichen Update zu NVIDIA erfahren Sie, warum die Top-Zukunftsaussichten weiter intakt sind.

Die Situation bei AMD lässt sich am besten damit beschreiben, dass die Aktie wieder an Fahrt aufnimmt und an Trendstärke gewinnt. Auf Jahressicht schaut der Chart fabelhaft aus – Fortsetzung folgt! Wenn hier Volumen rein kommt bei einem guten Ausblick o.Ä. dann fliegt die Aktie nach oben weg!

Bessere Aktien für Ihr Depot

Ob kurzfristiges Trading oder langfristiges Investment: Mit unserem kostenlosen Live Chat finden Sie täglich bessere Aktien für Ihr Depot. Hier kostenlos registrieren!