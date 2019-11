NVC Lighting: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie NVC Lighting stehen per 13.11.2019, 20:23 Uhr 1.11 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. NVC Lighting zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für NVC Lighting entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,54 Prozent und liegt damit 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 3,17). Die NVC Lighting-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für NVC Lighting. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 42,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass NVC Lighting momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist NVC Lighting hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Buy" eingestuft. NVC Lighting wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber NVC Lighting. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält NVC Lighting daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält NVC Lighting von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.