NV5 Global-Aktie: Erhält 4 Millionen Dollar für Projekte im Nahen Osten!

Überblick(NASDAQ:NVEE) hat sich 4 Millionen Dollar für Gebäude- und Technologieprojekte im Nahen Osten gesichert. Die Projekte umfassen Neubauten und die Sanierung bestehender Gebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Königreich Saudi-Arabien. NV5 wird Planungsleistungen für mechanische, sicherheitstechnische und audiovisuelle Systeme erbringen. In Saudi-Arabien wird NV5 den Umbau eines historischen Palastes in Riad in ein Sieben-Sterne-Luxushotel planen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ...