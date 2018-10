NUST MISIS-Wissenschaftler entdecken spezielle Verformungen von Nanoröhren, mit denen diese ihre Leitfähigkeit verändern können

Moskau (ots/PRNewswire) -Wissenschaftler des NUST MISIS Laboratorium für anorganischeNanomaterialien haben gemeinsam mit ihren internationalen Kollegennachgewiesen, dass es möglich ist, die strukturellen und leitfähigenEigenschaften von Nanoröhren durch Dehnung zu verändern. Dies könntedie Anwendung von Nanoröhren auf die Elektronik und hochpräziseSensoren wie Mikroprozessoren und hochpräzise Detektoren ausweiten.Der Forschungsartikel wurde veröffentlicht in Ultramicroscopy.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304399118300226)(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/484501/NUST_MISIS_Logo.jpgKohlenstoff-Nanoröhren können als eine Platte aus Graphendargestellt werden, die auf besondere Weise gewalzt wird. Es gibtverschiedene Möglichkeiten, sie zu "falten", was dazu führt, dass dieGraphenkanten in verschiedenen Winkeln miteinander verbunden sind.Dadurch werden Nanoröhren gebildet, die "Armchair", "Zigzag" oder"Chiral" genannt werden.Nanoröhren gelten als vielversprechende Materialien für denEinsatz in der Elektronik und Sensorik, da sie eine hohe elektrischeLeitfähigkeit aufweisen, die in Produkten wie Mikroprozessoren undhochpräzisen Detektoren gut funktionieren würde. Bei der Herstellungvon Kohlenstoff-Nanoröhren ist es jedoch schwierig, derenLeitfähigkeit zu kontrollieren. Nanoröhren mit metallischen undhalbleitenden Eigenschaften können zu einem einzigen Array werden,während die mikroprozessorgestützte Elektronik halbleitendeNanoröhren mit den gleichen Eigenschaften erfordert.Wissenschaftler des NUST MISIS Laboratorium für anorganischeNanomaterialien haben gemeinsam mit einem Forschungsteam aus Japan,China und Australien unter der Leitung von Professor Dmitri Golbergeine Methode vorgeschlagen, die es ermöglicht, die Struktur vonvorgefertigten Nanoröhren zu modifizieren und damit ihre leitendenEigenschaften zu verändern."Die Basis der Nanoröhre - eine gefaltete Schicht aus Graphen -ist ein Gitter aus regelmäßigen Sechsecken, deren ScheitelpunkteKohlenstoffatome sind. Wird eine der Kohlenstoffbindungen in derNanoröhre um 90 Grad gedreht, bilden sich an dieser [Stelle] anstelleeines Sechsecks ein Fünfeck und ein Siebeneck, und es entsteht indiesem Fall ein sogenannter Stone-Wales-Defekt. Ein solcher Defektkann unter bestimmten Bedingungen in der Struktur auftreten. Bereitsin den späten 90er Jahren wurde vorhergesagt, dass die Migrationdieses Defekts entlang der Wände einer hoch erhitzten Nanoröhre untermechanischer Belastung zu einer Veränderung seiner Struktur führenkönnte - eine sequentielle Veränderung der Chiralität der Nanoröhre,die zu einer Veränderung seiner elektronischen Eigenschaften führt.Es wurden bisher keine experimentellen Belege für diese Hypothesevorgelegt, aber unsere Forschungsarbeit hat einen überzeugendenBeweis dafür erbracht", so Professor Pavel Sorokin, Doktor der Physikund Mathematik und Leiter des Infrastrukturprojekts "TheoretischeMaterialwissenschaft der Nanostrukturen" am NUST MISIS Laboratoriumfür anorganische Nanomaterialien.Wissenschaftler des NUST MISIS Laboratorium für anorganischeNanomaterialien haben Simulationen des Experiments auf atomarer Ebenedurchgeführt. Zuerst wurden die Nanoröhren verlängert, um den erstenstrukturellen Defekt zu bilden, der aus zwei Fünfecken und zweiSiebenecken bestand (ein Stone-Wales-Defekt, bei dem sich dieverlängerte Verlängerung der Röhre zu den Seiten zu "verbreiten"begann und andere Kohlenstoffbindungen neu anordnete). In diesemStadium änderte sich die Struktur der Nanoröhren. Mit zunehmenderDehnung begannen sich immer mehr Stone-Wales-Defekte zu bilden, dieschließlich zu einer Veränderung der Leitfähigkeit der Nanoröhrenführten."Wir waren für die theoretische Modellierung des Prozesses aufeinem Supercomputer im NUST MISIS Labor für Modellierung undEntwicklung von Neuer Materialien für den experimentellen Teil derArbeit verantwortlich. Wir freuen uns, dass die Simulationsergebnissedie experimentellen Daten [unterstützen]", fügte Dmitry Kvashnin,Co-Autor der Forschungsarbeit, Kandidat der Physikalischen &Mathematischen Wissenschaften und Forscher am NUST MISISLaboratorium für anorganische Nanomaterialien.Die vorgeschlagene Technologie ist in der Lage, bei derTransformation der Struktur von "metallischen" Nanoröhren für ihreweitere Anwendung in der Halbleiterelektronik und in Sensoren wieMikroprozessoren und ultrasensitiven Detektoren zu helfen.QUELLE: http://en.misis.ru/university/news/science/2018-10/5621/Pressekontakt:Dina Moiseevad.moiseeva@misis.ru+7-903-363-0573Original-Content von: The National University of Science and Technology MISiS, übermittelt durch news aktuell