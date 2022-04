NUGL-Aktie: Wichtige Übernahme!

Was ist geschehen

Die auf Cannabis fokussierte, technologiebasierte Multimedia-Plattform NUGL Inc. (OTC:NUGL) hat die bereits angekündigte Übernahme von Kaya, Inc. in einer reinen Aktientransaktion abgeschlossen.

Kaya-Aktionäre erhielten eingeschränkte Aktien von NUGL, Inc. die gemäß einer Ausnahme von der Registrierungspflicht nach Abschnitt 4 des Securities Act von 1933 als “Restricted Securities” ausgegeben wurden.

Das Unternehmen hat Bali Vaswani, Vorsitzender und CEO von Kaya, zu seinem CEO ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung