NTT Europe strukturiert Führungsteam neu

Frankfurt am Main (ots) - Oliver Harmel wird Country Manager CEE,Jens Leuchters Senior Vice President Network Services Europa:Frankfurt, 16. März 2017 - Die NTT Europe Ltd. Germany hat ihrFührungsteam neu aufgestellt. So wurde Oliver Harmel, 49, per Januar2017 zum Country Manager CEE ernannt. In dieser Funktion ist eroperativ für die Geschäftsentwicklung in Zentral- und Osteuropaverantwortlich. Jens Leuchters, 47, bis Ende 2016 Regional GeneralManager CEE, wurde zum Senior Vice President Network Services Europaberufen. Die NTT Europe Ltd. Germany ist eine Tochtergesellschaft derNTT Communications Corporation, einem Geschäftsbereich der NTT-Gruppefür Cloud, Datacenter und internationale Daten-Kommunikationslösungen(NYSE: NTT).In der neuen Position sieht Harmel sein Ziel einerseits darin, dieGo-to-Market-Positionierung zu schärfen. Andererseits darin, dieMarktposition von NTT Europe in Mittel- und Osteuropa - insbesondereals führender ICT-Lösungsanbieter im gehobenen Mittelstand undEnterprise-Segment - auszubauen sowie das weitere Wachstumvoranzutreiben. "Ich freue mich über meinen neuenVerantwortungsbereich in einer sehr spannenden Phase der Expansionder NTT Europe in Zentral- und Osteuropa. Uns zeichnet aus, dass wirnicht nur einer der größten Rechenzentrumsbetreiber in Europa sind,sondern auch weltweit zu den leistungsfähigsten Playern dieserBranche zählen. Abgerundet wird unser RZ-Portfolio mit einemumfassenden Cloud-Angebot und weltweiten Netzwerkdiensten. Ich sehemeine Aufgabe darin, den digitalen Wandel weiter voranzutreiben undgleichzeitig die internen Prozesse zu stärken. Ziel ist, unserenKunden sinnvolle Lösungen für die digitale Transformationbereitzustellen", so Harmel.Das erklärte Ziel von Jens Leuchters ist der weitere Ausbau derCloud-basierten Netzwerk-Dienste und ihrer Reichweite sowie diesukzessive Entwicklung und Vermarktung weiterer innovativer Dienste:"Gartner bestätigt mit seiner Positionierung von NTT Com imLeader-Quadranten des aktuellen Report 'Magic Quadrant for NetworkServices, global', dass wir zum einen eine klare Vision in Bezug aufdie Marktentwicklung haben. Zum anderen, dass wir ein umfassendes undflächendeckendes Portfolio an zukunftsweisenden Netzwerk-Diensten miteiner guten Servicequalität bieten. Dabei stehen Themen rund umSoftware Defined Networks im Mittelpunkt. Mit unserer SD"X"-Strategieadressieren wir die globalen Netzwerkanforderungen vonmittelständischen sowie großen Unternehmen und unterstützenbranchenübergreifend die wachsende Nachfrage nach Cloud-basiertenNetzwerkfunktionen."Harmel ist studierter Betriebswirt und blickt auf langjährigeErfahrungen im Internet- und ICT-Geschäft zurück. Er startete bei NTTEurope im Jahr 2006 und bekleidete seit 2010 die Position desAlliance Director Europe. Zuvor hatte er die Rolle des Sales andMarketing Director Central Europe inne.Leuchters blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung in derTelekommunikationsbranche zurück und verfügt über fundiertes Wissenin Technik und Vertrieb. Vor seinem Wechsel zu NTT Europe im Jahr2011 war er über zehn Jahre für den europäischen NetzbetreiberInteroute tätig. Dort hatte er verschiedene Positionen inne - vomSales Manager über den Director Sales CE bis hin zum Country ManagerCentral und East Europe. Ab 2008 fungierte er zusätzlich alsGeschäftsführer der Interoute Austria GmbH.Über NTT Communications Corporation:NTT Communications bietet Beratung, Architektur-, Sicherheits- undCloud-Services zur Optimierung der Informations- undKommunikationstechnologie (ICT) in Unternehmen. Diese Angebotestützen sich auf die weltweite Infrastruktur des Unternehmens. Hierzuzählt neben dem globalen IPv4/IPv6-konformen IP-Netzwerk derTier-1-Klasse auch das VPN-Netzwerk Arcstar Universal One, über dasweltweit 196 Länder und Regionen sowie über 150 sichere Rechenzentrenerreicht werden. Mit seinen Lösungen kombiniert NTT Communicationswirksam die globalen Ressourcen aller Unternehmen der NTT Group,darunter Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA. WeitereInformationen unter: www.eu.ntt.com, www.twitter.com/nttcom,www.facebook.com/nttcomtvZur NTT Gruppe in Deutschland gehören neben NTT Com dieUnternehmen Arkadin, e-shelter, Dimension Data, itelligence, NTT DATAund NTT Security. In Deutschland repräsentiert die NTT Gruppe mit5.300 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.Weitere Informationen zur globalen NTT Group auf www.ntt-global.com.Pressekontakt:NTT Europe Ltd. GermanyCarlos MendezHanauer Landstraße 18260314 Frankfurt/MainFon: +49 (0)69 1338 68 205Fax: +49 (0)69 1338 68 001Carlos.Mendez@ntt.euwww.eu.ntt.compressebüro merkSabina MerkSadelerstraße 280638 MünchenFon +49 (0)89 179997-22Mobil +49 (0)171 79 24 566ntteurope@pr-merk.comwww.pr-merk.comOriginal-Content von: NTT Europe Ltd. Germany, übermittelt durch news aktuell