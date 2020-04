NTT DATA laut teknowlogy Group Marktführer im Bereich IoT (FOTO)

Bielefeld (ots) - itelligence NTT DATA Business Solutions ( https://itelligencegroup.com/de/) (https://itelligencegroup.com/de/) , ein anerkannter Marktführer im Bereich globaler IT-Beratung, teilte heute mit, dass es von der teknowlogy Group, einem führenden unabhängigen Marktforschungsunternehmen in Europa, für seine Beratungs- und Systemintegrationsdienste im Bereich des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) zum führenden Anbieter erklärt wurde.Die Umfrage zum Thema IoT-Beratung und -Systemintegration (IoT Consulting and System Integration (C&SI) Survey) ( https://www.iot-csi-survey.com/) (https://www.iot-csi-survey.com/) ist die weltweit erste Kundenbefragung zur Performance zahlreicher Beratungs- und Systemintegrationsanbieter mit Blick auf IoT-Projekte. Die gewonnenen Erkenntnisse beruhen auf dem bislang umfassendsten Anwenderfeedback zu 32 führenden IoT-Anbietern."NTT DATA zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Lösungsentwicklung und -implementierung", kommentierte Klaus Holzhauser, Global Head Digital & IoT, teknowlogy Group. "Aus dieser Umfrage geht auch hervor, dass das Unternehmen IoT-Lösungen aus einer Hand bereitstellt, die nicht nur einen außerordentlichem Geschäftsnutzen bieten, sondern auch ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit gewährleisten. Darüber hinaus ist NTT DATA einer der Key Player, wenn auf der Lieferseite Flexibilität gefordert ist.""NTT DATA ist mit der sich permanent weiterentwickelnden IoT-Landschaft bestens vertraut, und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren speziellen Anforderungen Rechnung zu tragen", erklärte Mark Albrecht, Global Head of Innovation, itelligence bei NTT DATA. "Mit unserem einzigartigen Beratungsansatz versetzen wir unsere Kunden in die Lage, zugrundeliegende Probleme zu erkennen und eine höhere Rendite zu erzielen."Mehr über die IoT-Lösungen von NTT DATA erfahren Sie auf der Website des Unternehmens.Über die teknowlogy GroupDie teknowlogy Group ist das führende unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Europas in den Bereichen digitale Transformation, Software und IT-Dienste. Die Gruppe vereint die Expertise von zwei Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, die beide über eine langjährige Erfolgsgeschichte und eine lokale Präsenz in den fragmentierten europäischen Märkten verfügen: CXP ( https://www.teknowlogy.com/#/ ) und PAC (Pierre Audoin Consultants) ( https://www.sitsi.com/ ) . Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www.teknowlogy.com und abonnieren Sie uns auf Twitter oder auf LinkedIn.Über NTT DATANTT DATA ( https://www.nttdata.com/global/en/) (https://www.nttdata.com/global/en/) arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um den komplexen wirtschaftlichen und technischen Anforderungen der modernen Welt Rechnung zu tragen, und stellt die Informationen, Lösungen und Ergebnisse bereit, die wirklich wichtig sind. Wir erzielen konkrete Geschäftsergebnisse, indem wir unser umfassendes Branchen-Knowhow mit angewandten Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Cloud-Einführung und Automatisierung für ein umfassendes Portfolio von Beratungs-, Anwendungs-, Infrastruktur- und Geschäftsprozessdiensten bereitstellen.NTT DATA Services mit Hauptsitz im texanischen Plano ist ein Geschäftsbereich der NTT DATA Corporation, einem der zehn weltweit führenden Anbieter von Geschäfts- und IT-Dienstleistungen mit mehr als 120.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern, und von NTT, das mit mehr als 85 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zusammenarbeitet. Mehr erfahren Sie unter www.nttdataservices.com.Über itelligenceDie itelligence AG ( https://itelligencegroup.com/de/) (https://itelligencegroup.com/de/) verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro.//www.itelligencegroup.com#flattenthecurve (https://itelligencegroup.com/update-from-itelligence-on-the-coronavirus/)Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24336/4565152OTS: itelligence AGOriginal-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell