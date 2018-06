NTT DATA gemeinsam mit itelligence erneut unter den Top 5 der IT-Beratungen in Deutschland (FOTO)

München (ots) -NTT DATA und itelligence gehören laut Lünendonk-Liste 2018 zu denführenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-UnternehmenNTT DATA Deutschland GmbH und die international führendeSAP-Beratungsgesellschaft itelligence AG erreichten mit ihrergemeinsamen Wertung erneut Platz 5 in der diesjährigen"Lünendonk-Liste 2018. Lünendonk & Hossenfelder GmbH bewertet seitmehr als 20 Jahren die führenden deutschen Dienstleistungsunternehmenund veröffentlicht die Ergebnisse in ihrer jährlich erscheinendenLünendonk-Liste. Insgesamt untersuchte Lünendonk in der diesjährigenErhebung 65 IT-Beratungen in Deutschland - darunter NTT DATA und dieitelligence AG, die seit 2008 Teil des weltweiten NTT DATA-Konzernist. Bereits 2017 konnten die beiden Unternehmen auf den fünftenPlatz der Lünendonk-Liste vorrücken."Wir sind sehr stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder zu den Top5 der IT-Dienstleister in Deutschland zu gehören", sagt Swen Rehders,CEO NTT DATA Deutschland und Deputy CEO NTT DATA EMEA. "Wir sehen dieAuszeichnung als Bestätigung für unseren klaren Wachstumskurs, dersich sowohl in unseren Umsatz- als auch in unseren Mitarbeiterzahlendeutlich widerspiegelt. Gleichzeitig ist das Ergebnis für uns aucheine Motivation, den Wachstumskurs als großes Team und mit allerKraft weiter voranzutreiben und unsere Kunden in die digitale Zukunftzu führen.""Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr überdiese Auszeichnung", sagt Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzenderitelligence AG, "itelligence ist die weltweite Nr. 1 der SAP fürmittelständische Kunden. Wir weiten unser Angebot rund um S/4HANA,Cloud Transformation, IoT und E-Commerce auch für internationaleKonzerne weiter aus und freuen uns gemeinsam mit NTT DATA über dieTop 5 Platzierung der IT-Dienstleister in Deutschland", so NorbertRotter weiter.Insgesamt stieg das Marktvolumen der untersuchten IT-Beratungen imvergangenen Jahr deutlich an. Diese Entwicklung ist auch bei NTT DATAund itelligence erkennbar - 2017 erwirtschafteten die Unternehmeneinen Umsatz von 702,2 Millionen Euro in Deutschland, was einem Plusvon acht Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum zeigtsich auch in einem starken personellen Zuwachs. Im laufendenGeschäftsjahr planen beide Unternehmen zusammen mehr als 600 neueMitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen.Das breit gefächerte Portfolio, die Beratung entlang der gesamtenWertschöpfungskette und der große Einsatz der Beschäftigten sinddafür verantwortlich, dass NTT DATA auch in diesem Jahr zu den bestenIT-Beratungen gehört: "Bereits heute vertrauen 90 Prozent derDAX-Unternehmen in Deutschland darauf, mit uns als Trusted GlobalInnovator die digitale Transformation zu meistern", so Dieter Loewe,Geschäftsführer und Chief Client Officer NTT DATA Deutschland. "Dieerneute Auszeichnung als einer der fünf besten IT-Dienstleister inDeutschland ist eine großartige Bestätigung für unseren Wachstumskursund unsere Leidenschaft, Unternehmen in die digitale Zukunft zuführen."Ansprechpartner für die Presse:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/NTT DATA Deutschland GmbHChristiane WörlePressesprecherinTel.: +49 69 97261-417E-Mail: Christiane.Woerle@nttdata.comOriginal-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell