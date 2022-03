NTT DATA Business Solutions startet eDocuments-Plattform für elektronische Rechnungen

Bielefeld (ots) -Die neue "eDocuments Platform for E-Invoice" von NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/presse/) automatisiert die zentrale Rechnungsverarbeitung in einer Full-Service-Umgebung in der Cloud.Dokumente lassen sich nahtlos in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten.Mit der eDocuments-Plattform bildet NTT DATA Business Solutions nun die komplette Prozesskette bei elektronischen Rechnungen digital ab. Die neue cloudbasierte Plattform automatisiert die Rechnungsverarbeitung ganzheitlich im Full-Service.Es entsteht ein zentraler Eingangskanal für alle Lieferanten - unabhängig davon, ob diese schon heute elektronische Rechnungen unterstützen, oder ob die Rechnungen per E-Mail, als PDF oder als Scan ankommen.Für Ausgangsrechnungen startet die Verarbeitung bei der standardisierten SAP-Schnittstelle. Vor dem Versand konvertiert die eDocuments-Plattform die Rechnung in das für das jeweilige Land erforderliche Format."Mit unserer eDocuments-Plattform verarbeiten Unternehmen Ausgangsrechnungen vollständig digital", erläutert Oliver Schöps (https://nttdata-solutions.com/de/local-blog/e-rechnung-im-mittelpunkt/), Head of Solution Sales bei NTT DATA Business Solutions, einem der weltweit erfolgreichsten SAP-Partner. "Durch die standardisierten Formate können die Rechnungsempfänger die Dokumente in ihren IT-Systemen direkt weiterverarbeiten."Bei Eingangsrechnungen unterscheidet die Plattform zunächst die Formate, also klassische EDI-Rechnung, e-Invoice-Format wie z. B. ZUGFeRD, PDF-Datei oder gescannte Papier-Rechnung. Als Eingangskanäle sind E-Mail, PEPPOL oder ein klassisches EDI-Protokoll möglich. Im nächsten Schritt konvertiert die Plattform die Rechnungen, unabhängig vom jeweiligen Eingangsformat in ein zentrales Datenformat zur automatischen Weiterverarbeitung."Dank des Full-Service-Ansatzes in Kombination mit der cloudbasierten Software- und OCR-Technologie unserer eDocuments-Plattform erhält der Kunde ein einheitliches, elektronisches Inhouse-Format zur direkten und automatisierten Rechnungseingangsverarbeitung - unabhängig vom ursprünglichen Eingangsformat oder Eingangskanal", erläutert Schöps. "Das generische und harmonisierte Inhouse-Format sorgt dafür, dass sich die Dokumente in Nachfolgesystemen direkt verarbeiten lassen."Auch nachgelagerte Prozessschritte bildet die NTT DATA Business Solutions eDocuments-Plattform vollständig ab: Mit dem Plugin für SAP-Systeme it.approval (https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/it-document-handling-suite/) starten Unternehmen ihren Freigabeworkflow oder verbuchen über ein hinterlegtes Regelwerk eingehende Rechnungen mit einem Bestellbezug vollautomatisch. Über ein browserbasiertes Business Monitoring lassen sich Ein- und Ausgangsrechnungen über jedes Endgerät überwachen. Ein Drilldown zeigt die jeweiligen Einzelbelege, lesbar als PDF-Aufbereitung. Mit der NTT DATA Business Solutions Integration Suite verarbeiten Unternehmen neben Rechnungen auch alle weiteren Belege, wie Bestellungen, Lieferscheine, Lieferabrufe, Gutschriften automatisiert elektronisch.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 12.000 Menschen in 30 Ländern.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. (https://www.nttdata.com/global/en/)Pressekontakt:Head of Corporate CommunicationsSilvia DickeNTT DATA Business SolutionsKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 107E-mail: silvia.dicke@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell