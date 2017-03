NTT Com auf der CeBIT: Digitalisierung live erleben / NTT mit zukunftsfähigen Szenarien rund um Formel 1, Smart Stadion/City, IoT, Virtual Reality und künstliche Intelligenz

Frankfurt am Main (ots) -Die NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereichder NTT-Gruppe für Daten-, Cloud- und internationale Kommunikation(NYSE: NTT), ist im Rahmen des Messeauftritts der NTT Group auf derdiesjährigen CeBIT vertreten. In Halle 4, Stand A38 (69) - einem Teildes Japan Pavillons - zeigt die NTT-Gruppe, wie die Digitalisierungalle Bereiche des Geschäftslebens durchdringt und neue Geschäftsideenermöglicht. Das Spektrum reicht von globalen Netzwerklösungen mitintegrierter ICT-Plattform über Internet-of-Things (IoT)- undVirtual-Reality- bis hin zu Smart-City/Stadion-Anwendungen.In Hannover präsentiert NTT Com den brandneuen McLaren Honda Formel1-Rennwagen MCL32 - und veranschaulicht in einem Szenario mit dembritischen Rennstall seine integrierte ICT-Plattform. Sie bestehtaus einem globalen Netzwerk, der Enterprise-Cloud und derCloud-Management-Plattform (CMP).Im Zusammenspiel mit verschiedenen Schwestergesellschaften zeigt NTTCom Virtual-Reality-Anwendungen, die bei Fußballvereinen im Rahmendes 'Smart-Stadion' Verwendung finden. Hierfür werden die Stadien imSinne eines neuartigen Zuschauererlebnisses mit W-LAN ausgestattet.So können beispielsweise auf einem Video-Screen weitere Bilder ausdem Spiel übertragen oder Videos mit einem speziellen Spieler imFokus gezeigt werden.Internet der Dinge (IoT) sowie künstliche Intelligenz (KI) spieleneine wichtige Rolle für NTT Com. Im Rahmen dessen stellt derICT-Spezialist ein Fernwartungssystem vor, das Mitarbeiter bei derInstandhaltung, Inspektion und Reparatur unterstützt - undbeispielsweise Unfälle auf Baustellen oder während der Fahrtverhindert. Die von NTT Com in Support-Zentren genutzte künstlicheIntelligenz identifiziert Störungen frühzeitig, so dass dievorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) rechtzeitiggreifen kann. Dies steigert die Produktivität und senktAusfallzeiten.Des Weiteren simuliert NTT Com gemeinsam mit NTT Docomo und NTT Datadie Nutzung des Internet der Dinge (IoT). Einsatzszenarien reichenvon der Verhinderung von Verkehrsstaus und einer höherenVerkehrssicherheit über autonom fahrende Busse bis hin zu Systemenzur Vorhersage des Verkehrsaufkommens und zur Steuerung von Ampeln.Pressekontakt:NTT Europe Ltd. GermanyCarlos MendezHanauer Landstraße 18260314 Frankfurt/MainFon: +49 (0)69 1338 68 205Fax: +49 (0)69 1338 68 001Carlos.Mendez@ntt.euwww.eu.ntt.compressebüro merkSabina MerkSadelerstraße 280638 MünchenFon +49 (0)89 179997-22Mobil +49 (0)171 79 24 566ntteurope@pr-merk.comwww.pr-merk.comOriginal-Content von: NTT Europe Ltd. Germany, übermittelt durch news aktuell