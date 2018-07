NSU-Prozess: Urteil darf nicht Ende von Aufklärung und Aufarbeitung sein

Berlin (ots) - Nach dem Urteil im Prozess gegen den so genanntenNationalsozialistischen Untergrund fordert die Amadeu AntonioStiftung weitere Aufklärung im Umfeld des NSU und konsequenteresstaatliches Handeln gegen Rechtsextremismus."So empfindlich die verhängten Strafen gegen die Angeklagten sind,so unbefriedigend ist der Ausgang des Verfahrens gegen den NSU. DerVersuch eines juristischen Schlussstrichs darf nicht darüberhinwegtäuschen, dass wir von Aufklärung noch weit entfernt sind. Dieoffen gebliebenen Fragen schmerzen Betroffene und Angehörige. DasVersprechen der Bundeskanzlerin nach vollständiger Aufklärung wurdenicht eingelöst", kritisiert Anetta Kahane, Vorsitzende der AmadeuAntonio Stiftung.Die NSU-Untersuchungsausschüsse und die Nebenklage haben dassystematische Versagen der Sicherheitsbehörden im Umgang mitRechtsextremismus offenbart. Trotz finanzieller Aufstockung desSicherheitsapparats und erweiterter Kompetenzen gibt es jedoch keinespürbare Verbesserung der inneren Sicherheit beim ThemaRechtsextremismus. Bis heute wurden diejenigen, die innerhalb desVerfassungsschutz Beweise vernichtet und Spuren vertuscht haben,nicht zur Verantwortung gezogen. Das Ermittlungschaos in Fällen wiedem rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. oder dem DüsseldorferWehrhahn-Anschlag zeigen, dass es weiterhin Reformbedarf in denSicherheitsbehörden gibt. Bisher wurden die Empfehlungen aus derZivilgesellschaft, den Nebenklägern und denNSU-Untersuchungsausschüssen jedoch nicht umgesetzt."Den diagnostizierten Problemen müssen endlich handfesteKonsequenzen folgen. Es darf nicht sein, dass es nach dem Prozessendeeinfach zur Tagesordnung zurück geht. Solange Rechtsextremismusverharmlost und nicht mit der nötigen Konsequenz verfolgt wird,bleibt zu befürchten, dass es zu weiteren geplanten Gewalttatenkommt. Die engen Verbindungen des NSU zu Neonazi-Netzwerken wieBlood&Honour belegen, dass die Trio-These nicht haltbar ist. DieVerharmlosung von Frauen in der rechtsextremen Szene hat einfrühzeitiges Aufdecken des NSU verhindert und hat sich im Prozessnahtlos fortgesetzt. Die Strukturermittlungen müssen zu Ende geführtwerden und das weitere Netzwerk des NSU vor Gericht gebracht werden".Pressekontakt:Robert Lüdecke, Pressesprecher | 030/240 886 16 |robert.luedecke@amadeu-antonio-stiftung.deOriginal-Content von: Amadeu Antonio Stiftung, übermittelt durch news aktuell