Die WDR-Dokumentation "Heer, Stahl und Sturm - Wer Nazis vertei-digt"wird am Mittwoch (11.7.) bereits ab 20.15 Uhr in der Mediathek DasErste zu sehen sein (http://mediathek.daserste.de/).Die Filmemacherin Eva Müller hat die drei jungen Verteidiger vonBeate Zschäpe, Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm, seit2013 exklusiv durch einen der wichtigsten Prozesse der deutschenNachkriegsgeschichte begleitet. Es sollte der Fall ihres Lebenswerden.Zu Beginn ist die Stimmung angriffslustig und optimistisch. DerProzess: eine Karrierechance, eine Herausforderung. Der Fall: nichtanders zu behandeln als jeder andere. Ihr Ideal: Jeder hat das Rechtauf eine gute Verteidigung - auch eine mutmaßlicheNeonazi-Terroristin. Doch die Anwälte werden einen Preis zahlen. DieKamera ist dabei, als schon kurz nach Prozessbeginn im Sommer 2013der Umzugswagen kommt: "Anja Sturm verliert Job und Heimat. Fluchtaus Berlin", lautet die Schlagzeile."Heer, Stahl und Sturm" ist eine Geschichte hinter den Kulissen dessoge-nannten NSU-Prozesses. Es ist auch die Geschichte zur Frage: Wiefair und rechtsstaatlich reagiert ein Staat, eine Gesellschaft, wennsie auf diese Weise von mutmaßlichen Rechtsterroristen angegriffenwird? Wie erleben das die, die "das Böse" verteidigen? Die sich, wiees ihre Kollegen schon zu Beginn des Prozesses formulierten, "für diefalsche Seite entschieden" haben?Sendetermin: Das Erste, Mittwoch, 11.07.2018, 0.05 - 1.35 UhrHinweis: Der Film wird gezeigt, wenn die Urteilsverkündungtatsächlich am 11. Juli erfolgt.